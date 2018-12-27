Умер «голос Сталлоне и Гибсона», известный российский актер Дмитрий Матвеев

Знаменитый отечественный актер Дмитрий Матвеев умер в возрасте 65 лет. Печальную новость сообщил в соцсетях его друг Олег Хартулари, пишет TopNews.

«Прощай, Дмитрий Николаевич! Мой дорогой партнер и старший товарищ», – написал он, не уточнив причину смерти Дмитрия Матвеева.

Дмитрий Матвеев родился в 1953 году в Потсдаме на территории ГДР. Затем он учился во ВГИКе в мастерской режиссера Сергея Бондарчука и актрисы Ирины Скобцевой.

Артист сыграл более чем в 30 фильмах и сериалах. В числе его работ «Осенний марафон», «Безмолвный свидетель», «Государственная граница. Год сорок первый» и другие.