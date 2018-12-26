«Орел и решка» с Ивлеевой закрывают

В это сложно поверить, но популярный проект о путешествиях «Орел и решка. Перезагрузка» прекращает свое существование. Об этом сообщается на официальной странице тревел-шоу в Instagram, где опубликовали прощальное видео.
Когда-нибудь этот момент должен был настать. 15 382… (мы сбились) километров. 2 года. 80 приключений. 3 героя. Это было мощнейше! Спасибо всем, кто перезагружался вместе с нами!», — подписано видео на странице «Орла и решки».
В нем ведущие сезона «Перезагрузка», стартовавшего в 2017 году, со слезами на глазах прощаются со зрителями.
«Это прекрасное и райское место, в котором заканчивается такой проект, как „Орел и решка. Перезагрузка“. Это было уникальное путешествие длинной в два года. Это было потрясающе», — сказала сквозь слезы ведущая Настя Ивлеева.
Напомним, вместе с ней ведущими проекта также были Евсей Ковалев и Антон Птушкин. Чем они займутся после закрытия проекта, пока не сообщается. Не говорят и о том, что стало причиной закрытия шоу.