«Орел и решка» с Ивлеевой закрывают

Когда-нибудь этот момент должен был настать. 15 382… (мы сбились) километров. 2 года. 80 приключений. 3 героя. Это было мощнейше! Спасибо всем, кто перезагружался вместе с нами!», — подписано видео на странице «Орла и решки».

В нем ведущие сезона «Перезагрузка», стартовавшего в 2017 году, со слезами на глазах прощаются со зрителями.

«Это прекрасное и райское место, в котором заканчивается такой проект, как „Орел и решка. Перезагрузка“. Это было уникальное путешествие длинной в два года. Это было потрясающе», — сказала сквозь слезы ведущая Настя Ивлеева.