Расходы должны быть хорошо обдуманными: гороскоп на 25 декабря

Дева

Благоприятный день. Вы легко справляетесь с разнообразными делами, ставите перед собой достижимые цели и преуспеваете там, где другие потерпели поражение. В вашей помощи могут нуждаться коллеги и деловые партнеры, в некоторых случаях чрезмерная нагрузка на работе может привести к незначительному ухудшению самочувствия. Не пренебрегайте помощью, которую предложат новые знакомые – взаимовыгодное сотрудничество может положить начало дружеским отношениям.

Ваша привлекательность в глазах представителей противоположного пола способствует переменам в личной жизни. Отношения стабильных пар станут более прочными, если не уклонятся от обсуждения и решения накопившихся проблем.

Весы

Вероятны задержки в решении важных для вас вопросов, оформлении документов и заключении сделок. Будьте готовы к необоснованным претензиям, критике. Вы легко поддаетесь внешним влияниям, становитесь зависимым от мнения людей, которые совершенно не заслуживают вашего внимания; в подобных обстоятельствах особенно важны безусловная поддержка и одобрение близких.

В романтических отношениях влияние благоприятных тенденций будет достаточно сильным, но мелкие размолвки между влюбленными не исключены. Этот день не подходит для посещения многолюдных собраний, среди малознакомых людей вы будете чувствовать себя дискомфортно.

Скорпион

Многое зависит от того, насколько достижимые цели вы перед собой ставите. Ни к чему хорошему не приведет переоценка собственных возможностей, стремление объять необъятное и к каждому мало-мальски серьезному делу приложить руку. Сегодня вам не стоит проявлять излишнюю самостоятельность при принятии решений: лучше прислушаться к советам, на которые не скупятся мудрые, опытные и достойные уважения люди.

Свойственные вам сегодня снисходительности и терпимость наилучшим образом скажутся на отношениях с близкими. Разногласия с любимым человеком остаются в прошлом, умение прощать и забывать сослужит вам сегодня хорошую службу.

Стрелец

Возможны ссоры с любимым человеком, проблемы в личной жизни. За чрезмерной требовательностью к окружающим скрывается недовольство собственной неспособностью решить накопившиеся проблемы. Ситуация станет более приятной, если вы решите положиться на судьбу, избавив себя от лишних тревог и хлопот. Порадуют встречи с друзьями, вероятно появление новых интересов и увлечений, раскрытие неожиданных талантов.

В профессиональной сфере ситуация вполне благоприятна. Сегодня вы сможете найти общий язык с влиятельными людьми, договориться о сотрудничестве, прийти к согласию по вопросу распределения финансов. Не исключено получение ценных подарков.

Козерог

День будет неплохим, однако на легкие победы рассчитывать не приходится. Ваши прежние заслуги будут вознаграждены, возможно появление новых предложений, касающихся сотрудничества в профессиональной сфере. Не доверяйте слишком заманчивым обещаниям; свойственная вам разборчивость, нежелание участвовать в сомнительных сделках будут очень полезны.

Возможны споры с членами семьи, придется вернуться к обсуждению проблем, которые вы считали решенными. Любимый человек поддержит вас, однако предъявит требования, соответствовать которым непросто. Получить приятные эмоции позволит посещение торжественного мероприятия, просмотр хорошего фильма или неожиданная поездка.

Водолей

Этот день будет приятным и продуктивным, если действовать в соответствии с заранее составленным планом и полагаться на собственные силы, не ожидая помощи со стороны. Не поддавайтесь на провокации недоброжелателей. Сделки и проекты, обещающие легкую прибыль, на деле окажутся сомнительными, а вам следует все хорошенько обдумать, прежде чем принимать участие в их реализации. Необдуманные покупки нежелательны.

Прекрасный день для общения с членами семьи, укрепления родственных связей. Можно без труда найти общий язык с представителями старшего поколения, получить массу удовольствия от праздников в узком кругу. В романтических отношениях также складывается вполне благоприятная ситуация.

Рыбы

День будет сложным и довольно напряженным, не исключены перепады настроения, моменты недовольства собой и необоснованные претензии к окружающим. Достижение поставленных целей в профессиональной сфере требует нешуточных усилий, приходится заниматься не самыми приятными делами, брать на себя ответственность за чужие поступки.