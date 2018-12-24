Не стоит спешить: скорей узнай, что ждет тебя сегодня!

Дева

Вам придется потрудиться, чтобы достичь успехов и доказать себе и окружающим свое превосходство над недоброжелателями и конкурентами. Немало времени будет потрачено на дискуссии, споры. Ваша задача – не допускать перехода на личности: если дело дойдет до скандала, восстановить мир будет очень сложно. Сотрудничество будет удачным лишь в том случае, если вы возьмете на себя роль организатора и руководителя. Тотальный контроль за подчиненными и добровольными помощниками – это не самое приятное дело, но сегодня совершенно необходимое. Несмотря на обилие разнообразных дел, найдите время для встречи с любимым человеком или старыми друзьями. Неспешная беседа в приятной обстановке позволит сбросить напряжение, забыть о хлопотах и тревогах непростого дня.

Весы

Весьма сильно выражены благоприятные тенденции в профессиональной сфере. Для достижения поставленных целей придется поработать самостоятельно, поскольку даже проверенные союзники сегодня не смогут прийти вам на помощь. Не исключены мелкие разочарования, которые омрачат вам картину дня в целом; не так просто сохранять оптимизм, когда кажется, что все валится из рук. Важна поддержка близких. Получить ее смогут те, кто готов принять активное участие в семейных делах, а также – поделиться своими проблемами и помочь в решении чужих. Романтическое свидание принесет приятные эмоции, хорошо повлияют на ваше настроение также встреча с друзьями и общение с коллегами в неформальной обстановке

Скорпион

В профессиональной сфере складывается непростая ситуация. Преодоление возникших трудностей потребует от вас определенных усилий, и только своевременное вмешательство старых союзников и влиятельных персон позволит достаточно быстро и без больших потерь достичь поставленных целей. Заключенные сегодня сделки обещают большую прибыль, но получена она будет не так скоро, как вы ожидаете. Семейные дела требуют внимания; ради того, чтобы навести в них порядок, придется отказаться от запланированных развлечений или поездок. Зато вам представится возможность наладить отношения с близкими, прийти к взаимопониманию с любимым человеком и укрепить те отношения, которые для вас особенно важны.

Стрелец

Возможен значительный прогресс в серьезных делах, от исхода которых зависит ваше профессиональное будущее. Цените своих помощников – сегодня они будут вам особенно полезны, и именно сотрудничество откроет новые перспективы, позволит в полной мере реализовать свои возможности. Крайне нежелательна поспешность в решении финансовых вопросов, при заключении сделок и совершении покупок. Отношения с родственниками будут довольно напряженными, существующие разногласия обострятся. Эмоциональный фон стабилизируется только к вечеру, и именно на это время следует назначать важные для вас встречи, в том числе и романтического характера.

Козерог

События этого дня покажут, что многие задачи, стоящие перед вами, не так сложны, как казалось раньше. Можно самостоятельно решить серьезные проблемы, принять решения, касающиеся дальнейшего развития вашей карьеры. Финансовые поступления маловероятны, а вот расходы могут увеличиться. Не следует доверять советам, исходящим от малознакомых людей, принимать во внимание сомнительные рекомендации коллег. Родственники ждут от вас многого, однако отнюдь не готовы сосредоточить свои силы на исполнении ваших желаний. Это день пересмотра близких отношений, появления новых критериев оценки людей, играющих важную роль в вашей жизни. Повышению жизненного тонуса будет способствовать активный отдых на свежем воздухе.

Водолей

День в целом будет довольно удачным, но спокойным его не назовешь. Постоянно появляются проблемы, требующие срочного решения, вопросы, искать ответы на которые вам придется самостоятельно. Бизнесменам придется пересмотреть условия сотрудничества с прежними партнерами, обсуждение совместные проектов затягивается, перспективы совместной работы представляются сомнительными. Финансовое положение остается неизменным. Родственники не одобряют ваших планов, что может стать причиной серьезных разногласий. Однако вам удастся отстоять свою точку зрения. Этот день вполне подходит для развлечений, посещения светских мероприятий, а также новых знакомств, одно из которых может перерасти в серьезные отношения.

Рыбы