Вс, 23.12.2018
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Собчак прокомментировала слухи о разводе с Виторганом
Это не ваше дело!

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ФОТО: Instagram/xenia_sobchak

Ксения Собчак прокомментировала слухи о расставании с актером Максимом Виторганом.

Известная телеведущая в своем Instagram дала совет:

«Посмотрите на этот совет. Может быть, вы не в состоянии понять его сразу, но это послание очень просто. Это послание таково: не вмешивайтесь. Это послание таково: не судите. Это послание таково: вы никто, чтобы изменять кого-то другого. Это не ваше дело. Вы не предназначены делать это. Живите своей жизнью и позволяйте другим жить их жизнью. Пусть у каждого будет свобода делать свое», — написала Собчак.

Текст, опубликованный Собчак, является цитатой индийского религиозного и духовного мистика Ошо.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Посмотрите на этот совет. Может быть, вы не в состоянии понять его сразу, но это послание очень просто. Это послание таково: не вмешивайтесь. Это послание таково: не судите. Это послание таково: вы никто, чтобы изменять кого-то другого. Это не ваше дело. Вы не предназначены делать это. Живите своей жизнью и позволяйте другим жить их жизнью. Пусть у каждого будет свобода делать своё. (С)

A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on

В последние дни в соцсетях и СМИ активно обсуждается тема возможного развода журналиста и телеведущей Ксении Собчак с мужем и отцом ее ребенка - актером Максимом Виторганом. По информации светских хроникеров, телеведущая стала появляться на мероприятиях с режиссером Константином Богомоловым, который, по слухам, расстался со своей женой Дарьей Мороз именно из-за Собчак.

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