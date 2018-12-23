Собчак прокомментировала слухи о разводе с Виторганом
Ксения Собчак прокомментировала слухи о расставании с актером Максимом Виторганом.
Известная телеведущая в своем Instagram дала совет:
«Посмотрите на этот совет. Может быть, вы не в состоянии понять его сразу, но это послание очень просто. Это послание таково: не вмешивайтесь. Это послание таково: не судите. Это послание таково: вы никто, чтобы изменять кого-то другого. Это не ваше дело. Вы не предназначены делать это. Живите своей жизнью и позволяйте другим жить их жизнью. Пусть у каждого будет свобода делать свое», — написала Собчак.
Текст, опубликованный Собчак, является цитатой индийского религиозного и духовного мистика Ошо.
Посмотрите на этот совет. Может быть, вы не в состоянии понять его сразу, но это послание очень просто. Это послание таково: не вмешивайтесь. Это послание таково: не судите. Это послание таково: вы никто, чтобы изменять кого-то другого. Это не ваше дело. Вы не предназначены делать это. Живите своей жизнью и позволяйте другим жить их жизнью. Пусть у каждого будет свобода делать своё. (С)
В последние дни в соцсетях и СМИ активно обсуждается тема возможного развода журналиста и телеведущей Ксении Собчак с мужем и отцом ее ребенка - актером Максимом Виторганом. По информации светских хроникеров, телеведущая стала появляться на мероприятиях с режиссером Константином Богомоловым, который, по слухам, расстался со своей женой Дарьей Мороз именно из-за Собчак.