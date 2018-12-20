Скандал: Меган заставила Гарри отказаться от праздничной традиции королевской семьи

По утверждениям иностранных СМИ, Гарри не сможет присоединиться к своему брату, принцу Уильяму, на ежегодной рождественской охоте, потому что Меган – рьяная защитница животных и не поддерживает «насильственный» вид семейных спортивных развлечений.

Как сообщают близкие к королевской семье источники, Гарри решил, что не хочет волновать свою супругу, находящуюся, как известно, в ожидании первенца. Это вызвало явное недовольство принца Уильяма, который возмущен очередной выходкой Маркл.

Стоит отметить, что экс-актриса всегда придерживалась активной позиции по вопросам защиты животных – она не носит мех и поддерживает веганский образ жизни.

Рождественская охота в королевской семье – давняя ежегодная традиция, и принц Гарри принимает в ней участие уже с 12-летнего возраста.