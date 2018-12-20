Скандал: Меган заставила Гарри отказаться от праздничной традиции королевской семьи
Британскому принцу Гарри придется нарушить еще одну традицию королевской семьи, чтобы не огорчить свою супругу Меган Маркл, пишет зарубежная пресса.
По утверждениям иностранных СМИ, Гарри не сможет присоединиться к своему брату, принцу Уильяму, на ежегодной рождественской охоте, потому что Меган – рьяная защитница животных и не поддерживает «насильственный» вид семейных спортивных развлечений.
Как сообщают близкие к королевской семье источники, Гарри решил, что не хочет волновать свою супругу, находящуюся, как известно, в ожидании первенца. Это вызвало явное недовольство принца Уильяма, который возмущен очередной выходкой Маркл.
Стоит отметить, что экс-актриса всегда придерживалась активной позиции по вопросам защиты животных – она не носит мех и поддерживает веганский образ жизни.
Рождественская охота в королевской семье – давняя ежегодная традиция, и принц Гарри принимает в ней участие уже с 12-летнего возраста.
Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон, кстати, являются большими поклонниками охоты и из года в год поддерживают семейную традицию.