Чт, 20.12.2018
Великобритания в ужасе! Меган Маркл новым выходом нарушила сразу три правила королевского протокола СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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Скандал: Меган заставила Гарри отказаться от праздничной традиции королевской семьи
Со своим уставом во дворец

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Меган Маркл и принц Гарри.

ФОТО: Pool / ZUMAPRESS.com

Британскому принцу Гарри придется нарушить еще одну традицию королевской семьи, чтобы не огорчить свою супругу Меган Маркл, пишет зарубежная пресса.

По утверждениям иностранных СМИ, Гарри не сможет присоединиться к своему брату, принцу Уильяму, на ежегодной рождественской охоте, потому что Меган – рьяная защитница животных и не поддерживает «насильственный» вид семейных спортивных развлечений.

Как сообщают близкие к королевской семье источники, Гарри решил, что не хочет волновать свою супругу, находящуюся, как известно, в ожидании первенца. Это вызвало явное недовольство принца Уильяма, который возмущен очередной выходкой Маркл.

Стоит отметить, что экс-актриса всегда придерживалась активной позиции по вопросам защиты животных – она не носит мех и поддерживает веганский образ жизни.

Рождественская охота в королевской семье – давняя ежегодная традиция, и принц Гарри принимает в ней участие уже с 12-летнего возраста.

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон, кстати, являются большими поклонниками охоты и из года в год поддерживают семейную традицию.

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