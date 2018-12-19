О еде и не только... Что может вызвать рак в обычной жизни?

Врач-онколог отметил, что последние исследования связывают с развитием рака высокое содержание в пище канцерогенных компонентов.

Особенно высока их концентрация в мясных изделиях – в них во время производства добавляют нитраты натрия, способствующие искусственному продлению срока годности. Их влияние на организм может вызывать развитие рака.

«Самая обычная свинина является онкогенной. И сало тоже - это концентрат холестерина, холестериновая бомба. Также вредны жареные и копченые продукты – все они имеют денатурированный белок», – сказал Антон Шкиряк.

Также опасны своей потенциальной возможностью вызывать рак некоторые косметические средства, считает врач. Так, заметил онколог, популярный у многих женщин шеллак содержит формальдегид, а в губной помаде может присутствовать оксид титана – эти химикаты известны своей способностью вызывать онкологические процессы в человеческом организме.

Кроме того, в список косметики, которая может провоцировать развитие рака, врач внес краску для волос.