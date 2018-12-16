Кому из знаков в это воскресенье звезды уготовили сюрприз? Узнай прямо сейчас!

Лев

День, когда вы можете дать волю своему любопытству: получение новой информации окажется делом не только захватывающим, но и во многих отношениях полезным. При этом хорошо бы не вступать в споры с руководством и деловыми партнерами – развитие событий покажет, что именно ваша точка зрения была верной, и ждать этого счастливого момента осталось совсем недолго. Сегодня у вас наверняка будет немало интересных и увлекательных дел, но время для общения с близкими непременно нужно найти – вас ждут важные известия. Не скупитесь на знаки внимания к любимому человеку: они будут приняты с благодарностью и наилучшим образом отразятся на развитии отношений.

Дева

Благоприятный день с профессиональной точки зрения. Остаются в прошлом разногласия с партнерами, конфликты в трудовом коллективе. Ваш авторитет растет, появляется возможность найти достойных союзников и надежных помощников. Разборчивость в контактах уместна и оправдана; держитесь подальше от сплетников и всех, кто распространяет непроверенную информацию. В личных отношениях важны доверие и искренность. Попытки скрыть от любимого человека что-то важное не увенчаются успехом. Не стоит проявлять излишнее упрямство в беседах со старшими родственниками: своевременное достижение компромисса пойдет на пользу всем.

Весы

Продолжайте работу над ранее начатыми проектами, не бойтесь усложнения задач, решением которых вы занимаетесь. Усилия, приложенные в этот день, не будут напрасными – благодаря им вы добьетесь своей цели или приблизитесь к ней. Немало времени отнимут неинтересные дела, требующие внимания и аккуратности, но поручать их другим никак нельзя, это лишь приведет к дополнительным неприятностям. Не преподнесет сюрпризов личная жизни: в этой сфере жизни ситуация гармонична и стабильна. Те, кто стремится к переменам в данной области, должны проявлять максимальную осторожность – последствия необдуманных поступков будут сказываться в течение долгого времени.

Скорпион

Нежелательно замыкаться в себе, отказываться от новых контактов. Безусловно, вы можете справиться со своими проблемами, но почему бы не облегчить себе жизнь, доверив их решение надежным помощникам и проверенным временем союзникам? Многим пригодиться умение работать в команде, однако лидирующую позицию вы не уступите никому. Не исключены выгодные сделки. В сфере личных отношений преобладают позитивные тенденции, но пока вы в полной мере не осознаете значения происходящих перемен. Наберитесь терпения – ситуация развивается в удачном для вас русле, позволяя сохранять и укреплять важные отношения. Старые друзья не дадут упасть духом тем, кто оказался в непростой ситуации.

Стрелец