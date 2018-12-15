Вот это позитив! Крутая питерская группа прилетела в Таллинн: вы только посмотрите, какие они обаяшки!

Сегодня Billy’s Band — единственная группа, не имеющая аналогов, как в России, так и за ее пределами. И дело не только в колоритной внешности, неповторимости и в то же время актуальности выбранных ролей — эдаких циничных, но трепетных провинциалов, портовых романтиков и грустных раздолбаев, шумных интеллектуалов и начитанных дебоширов. Ребята способны создать на концерте атмосферу парадокса — грусть сквозь смех, праздник без повода, одиночество в компании, похороны с хэппи-эндом — это всё удается только им.