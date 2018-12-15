Вот это позитив! Крутая питерская группа прилетела в Таллинн: вы только посмотрите, какие они обаяшки!

Субботним утром в Таллинне прилетела известная и любимая в нашей стране питерская группа Billy’s Band. Артисты и музыканты прилетели в отличном настроении и уже готовы дать зажигательный концерт в ночном клубе Prive эстонской столицы.
Образы участников музыкального коллектива - просто бомба, именно поэтому этих ребят ни с кем не спутаешь.
Питерская группа Billy's Band — беспрецендентное и выдающееся явление! Billy’s Band исполняют композиции, в которых перемешаны многие стили: диксиленд, романтический «алкоджаз», блюз и русский рок. Проект существует с 1999 года и музыканты уже записали приличное количество релизов, полюбившись многим меломанам.
Сегодня Billy’s Band — единственная группа, не имеющая аналогов, как в России, так и за ее пределами. И дело не только в колоритной внешности, неповторимости и в то же время актуальности выбранных ролей — эдаких циничных, но трепетных провинциалов, портовых романтиков и грустных раздолбаев, шумных интеллектуалов и начитанных дебоширов. Ребята способны создать на концерте атмосферу парадокса — грусть сквозь смех, праздник без повода, одиночество в компании, похороны с хэппи-эндом — это всё удается только им.
Концерт запланирован примерно на 21:30 (двери ночного клуба открываются в 20:00), билеты еще успеете приобрести в кассах Piletilevi.