Сб, 15.12.2018
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  • Второй день рождественской вечеринки в Saku Suurhall: красотки-предприниматели восхищают своими прелестями

Второй день рождественской вечеринки в Saku Suurhall: красотки-предприниматели восхищают своими прелестями

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В пятницу второй день подряд (но с разными гостями) прошел рождественский вечер для самых успешных предпринимателей нашей Эстонии. Дело было в Saku Suurhall.

Рождественский гала-концерт проходит уже пятый год подряд, длится он несколько дней подряд, а появляются на вечере известные и богатые. Во второй день на сцене зажигали: Анне Вески, Элина Нечаева, Smilers, Расмус Ряндевеэ и другие, а за диджейским пультом хиты играл Вайдо Паннель.

Смотрите галерею! Особенное горячие снимки - в конце!

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