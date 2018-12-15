Второй день рождественской вечеринки в Saku Suurhall: красотки-предприниматели восхищают своими прелестями

Рождественский гала-концерт проходит уже пятый год подряд, длится он несколько дней подряд, а появляются на вечере известные и богатые. Во второй день на сцене зажигали: Анне Вески, Элина Нечаева, Smilers, Расмус Ряндевеэ и другие, а за диджейским пультом хиты играл Вайдо Паннель.