Сб, 15.12.2018
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  • Русфонд сделал шокирующее заявление в отношении семьи покойной Жанны Фриске

Русфонд сделал шокирующее заявление в отношении семьи покойной Жанны Фриске

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Жанна Фриске.

ФОТО: Tushin Anton/COVI

Накануне в Сети появилась новость о том, что благотворительный фонд «Русфонд» решил простить семье певицы Жанны Фриске часть многомиллионного долга. 

Но это оказалось неправдой. Юристы «Русфонда» заявили: «Мы не будем обсуждать условия, при которых сумма долга может быть уменьшена, так как эти деньги пойдут на лечение тяжелобольных детей, которым срочно нужна помощь». А пока долг семьи Фриске вырос на 1,5 миллиона рублей из-за пени и исполнительного сбора. Изначально требовалось вернуть 21 миллион рублей, пишет 7d.org.ua.

 

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