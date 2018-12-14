Русфонд сделал шокирующее заявление в отношении семьи покойной Жанны Фриске

Но это оказалось неправдой. Юристы «Русфонда» заявили: «Мы не будем обсуждать условия, при которых сумма долга может быть уменьшена, так как эти деньги пойдут на лечение тяжелобольных детей, которым срочно нужна помощь». А пока долг семьи Фриске вырос на 1,5 миллиона рублей из-за пени и исполнительного сбора. Изначально требовалось вернуть 21 миллион рублей, пишет 7d.org.ua.