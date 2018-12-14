До и после! Таллиннский таксист похудел на 80 килограммов за год и рассказал, как он это сделал

Конечно, если вы хотите услышать о каком-то чудесном методе похудения, то сейчас мы вас огорчим. Свое новое тело Владимир выковал исключительно регулярными тренировками, а еще ему пришлось полностью пересмотреть свой рацион и исключить из него все вредные продукты.

Владимир Пулькин ДО и ПОСЛЕ. ФОТО: Erakogu / Limon.ee

К тому моменту, когда Владимир решил взять себя в руки и начать заниматься, он весил 193 килограмма. Теперь же в студию Limon LIVE пришел 110-килограммовый цветущий молодой человек. Разумеется, после таких преображений Владимиру пришлось полностью сменить гардероб.

«Жизнь поменялась кардинально: и одежда, и самочувствие, и здоровье, и внутренний мир, – говорит Владимир. Впрочем, он уверен, что львиная доля его заслуг принадлежит тренеру Павлу Макарову.

Рост Владимира 2 метра 6 сантиметров, а новый вес – 110 килограммов. ФОТО: Konstantin Sednev

Люди любят давать себе обещания на Новый год, но, как правило, их не сдерживают, поэтому Владимир подстраховался и дал наказ своему товарищу-тренеру. «31 декабря я сказал ему так: Паша, если в какой-то из дней я не приду в спортзал, – приезжай за мной. За ногу тащи меня в спортзал!» – рассказывает Владимир.

Шутки шутками, но иной раз именно так, благодаря своему тренеру, активно худеющий Владимир оказывался на тренировке. Ведь с Павлом Макаровым не забалуешь.

«Приболел? Если температуры нет, то в спортзал! Сопелька там потекла, или мы покашляли – это не катит, на тренировку!» – говорит накачанный Павел, и с ним совершенно не возникает желания спорить.

Владимир со своим тренером Павлом Макаровым. ФОТО: Konstantin Sednev

Разумеется, кардинальные изменения во внешности отразились и на личной жизни Владимира.

«У меня и раньше все хорошо было, теперь еще лучше стало, – смеется Владимир. – По выходным я подрабатываю таксистом, и очень много симпатичных девочек встречаю, с ними теперь намного легче найти общий язык. Прямо очень интересно работать стало!"

Сегодня Владимир Пулькин и его тренер Павел Макаров побывали в студии Limon LIVE, в гостях у ведущих Светы и Эдгара. Владимир рассказал о своем чудесном преображении, а Павел поделился практическими советами, например, о том, как легко и вкусно сделать салат "Оливье" практически диетическим, что так актуально на пороге новогодних праздников.