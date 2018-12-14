До и после! Таллиннский таксист похудел на 80 килограммов за год и рассказал, как он это сделал
Встречая прошлый Новый год, таллиннец Владимир решил изменить свою жизнь и объявил войну лишним килограммам. И года не прошло, а в молодом, пышущем здоровьем мужчине просто не узнать того толстяка, который смотрит на нас с недавних фотографий.
Конечно, если вы хотите услышать о каком-то чудесном методе похудения, то сейчас мы вас огорчим. Свое новое тело Владимир выковал исключительно регулярными тренировками, а еще ему пришлось полностью пересмотреть свой рацион и исключить из него все вредные продукты.
К тому моменту, когда Владимир решил взять себя в руки и начать заниматься, он весил 193 килограмма. Теперь же в студию Limon LIVE пришел 110-килограммовый цветущий молодой человек. Разумеется, после таких преображений Владимиру пришлось полностью сменить гардероб.
«Жизнь поменялась кардинально: и одежда, и самочувствие, и здоровье, и внутренний мир, – говорит Владимир. Впрочем, он уверен, что львиная доля его заслуг принадлежит тренеру Павлу Макарову.
Люди любят давать себе обещания на Новый год, но, как правило, их не сдерживают, поэтому Владимир подстраховался и дал наказ своему товарищу-тренеру. «31 декабря я сказал ему так: Паша, если в какой-то из дней я не приду в спортзал, – приезжай за мной. За ногу тащи меня в спортзал!» – рассказывает Владимир.
Шутки шутками, но иной раз именно так, благодаря своему тренеру, активно худеющий Владимир оказывался на тренировке. Ведь с Павлом Макаровым не забалуешь.
«Приболел? Если температуры нет, то в спортзал! Сопелька там потекла, или мы покашляли – это не катит, на тренировку!» – говорит накачанный Павел, и с ним совершенно не возникает желания спорить.
Разумеется, кардинальные изменения во внешности отразились и на личной жизни Владимира.
«У меня и раньше все хорошо было, теперь еще лучше стало, – смеется Владимир. – По выходным я подрабатываю таксистом, и очень много симпатичных девочек встречаю, с ними теперь намного легче найти общий язык. Прямо очень интересно работать стало!"
Сегодня Владимир Пулькин и его тренер Павел Макаров побывали в студии Limon LIVE, в гостях у ведущих Светы и Эдгара. Владимир рассказал о своем чудесном преображении, а Павел поделился практическими советами, например, о том, как легко и вкусно сделать салат "Оливье" практически диетическим, что так актуально на пороге новогодних праздников.
Смотрите на Владимира, вдохновляйтесь! А если решили с Нового года начать новую жизнь – история нашего героя послужит вам хорошей мотивацией.