Чт, 13.12.2018
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Яне Рудковской запретили рожать

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Яна Рудковская

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/Sputnik/Scanpix

Евгений Плющенко написал у себя в микроблоге, что мечтает о дочке. Но ясновидящая и таролог Кажетта Ахметжанова предостерегла Яну Рудковскую, заявив, что той не следует рожать: 

«Что касается Рудковской лично, то я не вижу скорой беременности и рождения ребенка. Скажу больше, я бы не рекомендовала Яне рожать самой в целом, а тем более сейчас. Из-за своей постоянной занятости на работе она в последнее время очень устает. Вижу сильное переутомление. Что же касается самого Плющенко, то у него по карме идет еще один ребенок. Он сам очень этого хочет», пишет 7d.org.ua.

 

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