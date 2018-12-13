Яне Рудковской запретили рожать

«Что касается Рудковской лично, то я не вижу скорой беременности и рождения ребенка. Скажу больше, я бы не рекомендовала Яне рожать самой в целом, а тем более сейчас. Из-за своей постоянной занятости на работе она в последнее время очень устает. Вижу сильное переутомление. Что же касается самого Плющенко, то у него по карме идет еще один ребенок. Он сам очень этого хочет», пишет 7d.org.ua.