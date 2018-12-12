Фото: похудевшая и сменившая имидж Лолита показала свежее фото

Лолита – известная мастерица эпатировать публику неординарными нарядами и смелыми высказываниями. Но в этот раз звезда превзошла саму себя, заговорив о смене пола.

Подписчики не сразу поняли, что речь идет не об анатомии, а о строительных материалах. "Если Вы хотите сменить пол!", – с этими словами Лолита опубликовала рекламный ролик (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.).

ФОТО: скриншот

"Лолита, похудела?", "Вы прям помолодели", "Лолита, вам очень идет такая прическа", "Красавица", "Я не понимаю, Вы все моложе и моложе выглядите. Как однажды сказала Алла Борисовна, – после 50 пошел обратный отсчет. Вы само очарование", – одарили поклонники певицу комплиментами.