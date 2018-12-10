Актер Алексей Панин разбился в ДТП в центре Москвы
10 декабря 2018, 11:32
Известный своими выходками российский актер Алексей Панин попал в ДТП в центре Москвы, передает TopNews.
Как сообщает Telegram-канал Mash, все случилось на улице Подвойского в Пресненском районе российской столицы, где сначала произошло столкновение двух машин такси, которые позже протаранил Mercedes, на пассажирском сиденье которого находился Алексей Панин.
В результате ДТП артист ударился головой. Для оказания помощи ему вызвали бригаду медиков.
О том, кто именно является владельцем Mercedes, ничего неизвестно. Также не раскрывается характер травмы Панина и информация о том, был ли он госпитализирован.
По данным издания, за рулем автомобиля, в котором находился Панин, была 36-летняя сценарист Лия Скворцова.