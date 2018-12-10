Не упустите возможности! Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 10 по 16 декабря

Гороскоп от Василисы Володиной подскажет представителям зодиакального круга, как правильно провести середину декабря, к чему приготовиться и чего опасаться. Следуя подсказкам астролога, удастся не упустить перспективные возможности.
Задавать темп на этой неделе будет Сатурн, усиленный в знаке Козерога. Удача ждет тех, кто серьезно относится к работе, готов много трудиться и нести ответственность за себя и принятые решения.
Время отдыха и мечтаний прошло, пустые обещания перестают работать, на повестке недели – деловая активность, партнерство и планирование будущего. Безрассудство в делах и опрометчивость в решениях могут стать причиной негативных изменений.
Овен
Грядущая неделя обещает Овнам массу ярких и внезапных событий. Активной планетой выступит Юпитер в знаке импульсивного Стрельца, что обещает моменты удачи, вдохновение и оптимизм. Однако для того, чтобы насладиться неделей сполна, придется активно работать. Если у Овнов есть давняя мечта, то следует о ней вспомнить и постараться ее исполнить. Суеты и перемен ожидается много, особенно с понедельника по пятницу.
Но доводить себя до изнеможения работой и заботами астролог не рекомендует. Все поможет преодолеть гибкость, ловкость и хитрость.
А вот промахи, допущенные в этот период, обещают проблемы не только в краткосрочной перспективе, но и в будущем 2019 году - Овнам следует помнить об этом и быть осторожнее.
Телец
Тельцам гороскоп от Василисы Володиной поможет заглянуть за горизонт событий наступающего года. По прогнозам астролога, в эту семидневку, не дожидаясь Нового года, Тельцы начнут новую жизнь.
Правда, для этого им придется всерьез подумать о будущем, распланировать действия и сделать правильный вывод из всего, что произошло с ними в 2018 году.
Представителям этого знака желательно завершить все намеченные планы до пятницы, ведь у руля будет стоять ответственный и дисциплинированный Сатурн в Козероге. Чтобы удачно встретить новый 2019 год, нужно довериться чутью и избавиться от негативных программ. Эта неделя обещает Тельцам знаковое событие, которое перевернет жизнь с ног на голову. Важно подмечать все необычное, чтобы не пропустить подсказку Вселенной или знак свыше.
Близнецы
Астролог предупреждает Близнецов о соблазне последовать чужому примеру на этой неделе. То, что другим приносит успех и сходит с рук, Близнецам может принести массу неприятностей или просто оказаться не по силам.
На повестке недели двойственное влияние двух планет - Меркурия и Сатурна. Первый в четверг лишится своих сил из-за перехода в знак Стрельца.
В этот день желательно искусно обходить скользкие моменты, иначе возрастут риски в очередной раз наступить на старые грабли.
Сатурн же потребует от Близнецов трудолюбия и исполнительности. Конечно же, перед праздниками сложно включиться в работу, но сделать это крайне необходимо. На этой неделе важно действовать по плану, а не по желанию, тогда успех не заставит себя долго ждать. Проблем и неприятностей удастся избежать, если работать над собой. Ошибаясь, нужно уверенно идти вперед.
Рак
Юпитер в Стрельце станет покровителем наступающей недели, поэтому Раки еще успеют завершить начатое, закончить важное и подготовиться к новому. В преддверии Нового года сложно настроиться на рабочую волну, но сделать это необходимо как можно быстрее, чтобы воспользоваться всеми перспективными возможностями и не упустить ничего важного. Астролог рекомендует представителям этого знака
философски реагировать на все, что преподнесет судьба. Желательно контролировать эмоции и не поддаваться депрессии, чтобы не угодить в капкан равнодушия.
На этой неделе лучше действовать по ситуации и не спешить с утверждением долгоиграющих проектов и взятием новых обязательств. Юпитер потребует исполнительности в решении старых задач.
Лев
Влияние усиленного Солнца в Стрельце будет задавать темп Львам и откроет массу перспектив как в личной жизни, так и в карьере. Главное - не зазнаваться в случае большого успеха. Желательно наладить отношения с близкими, чтобы не допустить осложнения отношений в 2019 году. Эгоизм и своенравие лучше держать при себе, в период с 10 по 16 декабря эти качества небезопасны.
Амбиции должны быть только здоровыми, чтобы успешно завершить все дела и избавиться от проблем с деньгами до Нового года.
В среду, субботу и воскресенье (дни, обозначенные аспектами Солнца к другим планетам) не желательно принимать важные решения и вкладывать деньги в сомнительные акции. Любовный пыл, игровой азарт, фанатизм, чрезмерное желание быть лучше всех - все это может сыграть роковую роль в судьбе.
Дева
В период усиленного Сатурна позитивные мысли будут легко материализовываться, поэтому на этой неделе астролог советует Девам думать только о хорошем. Тогда жизнь станет лучше, а проблемы и денежные трудности сойдут со сцены. Гороскоп на 10-16 декабря обещает представителям данного знака множество позитивных перемен, а также энергии и сил для реализации любых целей.
Важно определиться с тем, что хочется получить от жизни больше всего. Если Девы смогут выбрать главные цели и начнут активно к ним идти, то это значительно повысит их уровень жизни.
Специалисты dailyhoro.ru рекомендуют уделить особое внимание дому, семье, бытовым делам и событиям в жизни близких. Девы могут наметить новую главу в сфере любви и в вопросах недвижимости. Реалистичные ожидания могут быть смешаны с менее объективными. Грядущие дни — тот самый момент, когда можно позволить себе роскошь импровизации и небольших экспромтов.
Весы
На неделе с 10 по 16 декабря астролог советует Весам спокойнее относиться ко всему, что происходит в жизни, а также со смелостью принять все перемены. Покровительствующая Венера в этот период будет занимать не самое выгодное положение, проходя через сложный градус Скорпиона, что может стать причиной беспокойства, капризности и негативных мыслей.
Если Весы не хотят погрязнуть в негативе, желательно заняться творчеством, найти для себя новые источники положительных эмоций и чаще общаться с позитивными людьми.
В пятницу и воскресенье Весам важно сдержать эмоции - ожидаются два двойных аспекта Венеры к другим планетам. По гороскопу, это самые напряженные дни, когда можно угодить в любое неприятное происшествие. В личной жизни возможны соперники и ревность. Но если грамотно подойти ко всем проблемам, взглянув на них через призму здравого смысла, то можно нейтрализовать негатив.
Скорпион
Василиса Володина рекомендует Скорпионам подготовиться к встрече с новым покровителем - Юпитером в Стрельце. На этой неделе он вступит в свои права и позволит привлечь позитивные перемены в жизнь. Удастся доделать все, что осталось в "зачаточном" состоянии. А вот претворять в жизнь нечто важное с нуля не рекомендуется. На этой неделе задача Скорпионов - не делать лишних движений и держаться знакомых берегов. Даже приняв решение, не стоит торопиться реализовать его в жизнь - достаточно наметить планы.
Энергетический поток позитивной энергии лучше направить в русло, которое обеспечит финансовое процветание.
В фаворе деловая активность и упорная работа на благо будущего. В выходные желательно отдохнуть в кругу близких, чтобы набраться сил для дальнейших успехов.
Стрелец
Неделей будут править Солнце и Юпитер. Оба небесных тела отмечены пребыванием в созвездии Стрельца, что сулит представителям этого знака моменты удачи. Астролог советует морально подготовиться к переменам в жизни. В среду, пятницу, субботу и воскресенье удастся отвлечься от забот и хлопот, набраться сил для рывка вперед.
В конце 2018 года Стрельцам понадобятся силы для великих свершений, поэтому на этой неделе можно слегка расслабиться и отдаться течению событий.
Полезно составить план действий, чтобы не совершить досадных ошибок, особенно в материальной сфере, где Стрельцы часто сорят деньгами. Допущенные промахи в этой области могут дорого обойтись. Астролог предупреждает, что в декабре импульсивность сочетается с иллюзией вседозволенности. Наблюдается опасность прослыть лжецом, поставить под удар своих родных, спровоцировать конфликты. Важно остерегаться заносчивости, агрессии и азарта.
Козерог
Сатурн активен в Козероге, а значит - представителям этого знака расслабляться некогда. Астролог рекомендует в начале недели четко определить для себя, что важно, а что второстепенно, и сделать акцент на достижении первого.
Естественно, богатство и успех просто так не придут, их получится привлечь лишь собственной целеустремленностью и усердием.
Единственный напряженный день - воскресенье: 16 декабря ожидается аспект Сатурна к Венере, Козерогам следует быть внимательнее во время покупок и за рулем автомобиля. Лучшее решение в этот день - сознательное самоустранение с арены событий. Велика опасность неприятностей в пути, морального давления, острого разочарования, денежных убытков. Нежелательно подолгу находиться в незнакомой среде и общаться с посторонними.
Водолей
В событиях наступающей недели для Водолеев много привлекательного, однако у каждой медали есть обратная сторона. Много проблем в период с 10 по 16 декабря могут доставить личные или чужие неконтролируемые эмоции. Астролог советует остерегаться азарта, зависти и держать дистанцию в общении с людьми, испытывающими эти эмоции. Успех в карьере и денежную удачу обеспечит Сатурн.
Он усилит интуицию, интеллектуальные способности и предприимчивость, что поможет открыть новые грани в себе и окружающем мире.
В воскресный день, по гороскопу, не рекомендуется организовывать дальние поездки, а также браться за решение бытовых вопросов. Полезно побыть наедине с собой или поговорить по душам с родственниками. 16 декабря Сатурн и Венера встретятся в аспекте в знаке Козерога. Это будет энергетически и психологически тяжелый день, поэтому не стоит перегружать себя умственной или физической работой.
Рыбы
На этой неделе Юпитер проверит Рыб на умение держать удар и лавировать в сложных ситуациях. Одержать верх над обстоятельствами помогут сила воли, стрессоустойчивость, гибкость и уверенность.
В понедельник следует тщательно подготовиться к работе, задуматься о будущем и не портить себе настроение мыслями о прошлых неудачах.
С покровителем недели Рыбы быстро найдут общий язык, если не ударятся в ностальгию. Пятницу, субботу и воскресенье рекомендуется провести в кругу друзей. Общение с близкими наполнит позитивной энергетикой, что поможет продуктивно провести следующую неделю. Также астролог отмечает, что в эти дни у Рыб может возникнуть потребность определиться с курсом на будущее. Важным критерием станут личностный рост и мнение авторитетного человека. Однако даже в этом случае вместо полной картины Рыбы вновь рискуют оказаться в новом году перед знакомой развилкой дорог.