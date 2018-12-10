Не упустите возможности! Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 10 по 16 декабря

Скорпион

Василиса Володина рекомендует Скорпионам подготовиться к встрече с новым покровителем - Юпитером в Стрельце. На этой неделе он вступит в свои права и позволит привлечь позитивные перемены в жизнь. Удастся доделать все, что осталось в "зачаточном" состоянии. А вот претворять в жизнь нечто важное с нуля не рекомендуется. На этой неделе задача Скорпионов - не делать лишних движений и держаться знакомых берегов. Даже приняв решение, не стоит торопиться реализовать его в жизнь - достаточно наметить планы.

Энергетический поток позитивной энергии лучше направить в русло, которое обеспечит финансовое процветание.

В фаворе деловая активность и упорная работа на благо будущего. В выходные желательно отдохнуть в кругу близких, чтобы набраться сил для дальнейших успехов.

Стрелец

Неделей будут править Солнце и Юпитер. Оба небесных тела отмечены пребыванием в созвездии Стрельца, что сулит представителям этого знака моменты удачи. Астролог советует морально подготовиться к переменам в жизни. В среду, пятницу, субботу и воскресенье удастся отвлечься от забот и хлопот, набраться сил для рывка вперед.

В конце 2018 года Стрельцам понадобятся силы для великих свершений, поэтому на этой неделе можно слегка расслабиться и отдаться течению событий.

Полезно составить план действий, чтобы не совершить досадных ошибок, особенно в материальной сфере, где Стрельцы часто сорят деньгами. Допущенные промахи в этой области могут дорого обойтись. Астролог предупреждает, что в декабре импульсивность сочетается с иллюзией вседозволенности. Наблюдается опасность прослыть лжецом, поставить под удар своих родных, спровоцировать конфликты. Важно остерегаться заносчивости, агрессии и азарта.

Козерог

Сатурн активен в Козероге, а значит - представителям этого знака расслабляться некогда. Астролог рекомендует в начале недели четко определить для себя, что важно, а что второстепенно, и сделать акцент на достижении первого.

Естественно, богатство и успех просто так не придут, их получится привлечь лишь собственной целеустремленностью и усердием.

Единственный напряженный день - воскресенье: 16 декабря ожидается аспект Сатурна к Венере, Козерогам следует быть внимательнее во время покупок и за рулем автомобиля. Лучшее решение в этот день - сознательное самоустранение с арены событий. Велика опасность неприятностей в пути, морального давления, острого разочарования, денежных убытков. Нежелательно подолгу находиться в незнакомой среде и общаться с посторонними.

Водолей

В событиях наступающей недели для Водолеев много привлекательного, однако у каждой медали есть обратная сторона. Много проблем в период с 10 по 16 декабря могут доставить личные или чужие неконтролируемые эмоции. Астролог советует остерегаться азарта, зависти и держать дистанцию в общении с людьми, испытывающими эти эмоции. Успех в карьере и денежную удачу обеспечит Сатурн.

Он усилит интуицию, интеллектуальные способности и предприимчивость, что поможет открыть новые грани в себе и окружающем мире.

В воскресный день, по гороскопу, не рекомендуется организовывать дальние поездки, а также браться за решение бытовых вопросов. Полезно побыть наедине с собой или поговорить по душам с родственниками. 16 декабря Сатурн и Венера встретятся в аспекте в знаке Козерога. Это будет энергетически и психологически тяжелый день, поэтому не стоит перегружать себя умственной или физической работой.

Рыбы

На этой неделе Юпитер проверит Рыб на умение держать удар и лавировать в сложных ситуациях. Одержать верх над обстоятельствами помогут сила воли, стрессоустойчивость, гибкость и уверенность.

В понедельник следует тщательно подготовиться к работе, задуматься о будущем и не портить себе настроение мыслями о прошлых неудачах.