Категоричная Семенович публично отказалась от детей

Ни для кого не секрет, что 38-летняя Анна Семенович никогда не была замужем и у нее нет детей. Она по-прежнему не спешит начинать семейную жизнь. Дело в том, что звезда сосредоточена на карьере. Сейчас артистка записывает песни и играет в кино.

Фанаты беспокоятся о том, чтобы их кумир как можно скорее ощутила радость материнства. По мнению общественности, "часики тикают".

Семенович устала от таких советов. Звезда дала понять в своем Instagram, что сама разберется в своей личной жизни. "Я из тех людей, которые в этой жизни стараются делать только то, что их радует и приносит удовольствие!" – заявила Семенович.

Ранее на отдыхе в Риме Анне Семенович выпало тяжкое испытание. Ее железная воля не устояла перед страстным натиском итальянского темперамента.

О том, что надо держать себя в форме, певица и сама отлично знает, ей не надо об этом напоминать. Но попробуйте устоять перед искушением в виде настоящей итальянской пиццы!