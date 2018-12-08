«В собольем меху от [название бренда] еду на «ауди» в светлое будущее», - подписала снимок телезвезда.

В комментариях подписчики раскритиковали стиль Ксении, посчитав, что ведущая выглядит неряшливо и несовременно (ношение натурального меха на Западе давно считается дурным тоном). Но часть комментаторов перешла от критики наряда к самой внешности Собчак.

По мнению многие подписчиков, Ксения явно делала хейлопластику (коррекцию губ) и, как считают, не слишком удачную. «У вас рот не закрывается», - написал один из пользователей. Другие и вовсе не постеснялись в выражениях, назвав верхнюю губу ведущей «заячьей» и поинтересовавшись, зачем вообще проводить такие операции (вспомнив также примеры Сергея Зверева и Марии Малиновской). Было высказано предположение, что Собчак делала пластическую операцию булхорн, в ходе которой верхняя губа подтягивается выше к носу.