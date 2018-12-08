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  • «У вас рот не зак­ры­ва­ет­ся»: Ксению Собчак уличили в неудачной пластике губ

«У вас рот не зак­ры­ва­ет­ся»: Ксению Собчак уличили в неудачной пластике губ ФОТО!

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Ксения Собчак

ФОТО: SCANPIX

Недавно телеведущая, журналист и общественный деятель Ксения Собчак поделилась с подписчиками новым селфи. На нем Ксения Анатольевна позирует в салоне автомобиля, одетая в манто с меховым воротником, передает Eg.ru.

«В собольем меху от [название бренда] еду на «ауди» в светлое будущее», - подписала снимок телезвезда.

В комментариях подписчики раскритиковали стиль Ксении, посчитав, что ведущая выглядит неряшливо и несовременно (ношение натурального меха на Западе давно считается дурным тоном).  Но часть комментаторов перешла от критики наряда к самой внешности Собчак.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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По мнению многие подписчиков, Ксения явно делала хейлопластику (коррекцию губ) и, как считают, не слишком удачную. «У вас рот не закрывается», - написал один из пользователей. Другие и вовсе не постеснялись в выражениях, назвав верхнюю губу ведущей «заячьей» и поинтересовавшись, зачем вообще проводить такие операции (вспомнив также примеры Сергея Зверева и Марии Малиновской). Было высказано предположение, что Собчак делала пластическую операцию булхорн, в ходе которой верхняя губа подтягивается выше к носу.

Ранее в «Инстаграме» подписчики Ксении раскритиковали ее микроблог за большое количество рекламы. Экс-кандидат в президенты действительно довольно часто размещает коммерческие посты, в которых расхваливает зубные щетки, массажные коврики, косметику, дизайнерские наряды и многое другое, в том числе и чудодейственные палочки для очистки воды.

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