Недавно телеведущая, журналист и общественный деятель Ксения Собчак поделилась с подписчиками новым селфи. На нем Ксения Анатольевна позирует в салоне автомобиля, одетая в манто с меховым воротником, передает Eg.ru.
«В собольем меху от [название бренда] еду на «ауди» в светлое будущее», - подписала снимок телезвезда.
В комментариях подписчики раскритиковали стиль Ксении, посчитав, что ведущая выглядит неряшливо и несовременно (ношение натурального меха на Западе давно считается дурным тоном). Но часть комментаторов перешла от критики наряда к самой внешности Собчак.
По мнению многие подписчиков, Ксения явно делала хейлопластику (коррекцию губ) и, как считают, не слишком удачную. «У вас рот не закрывается», - написал один из пользователей. Другие и вовсе не постеснялись в выражениях, назвав верхнюю губу ведущей «заячьей» и поинтересовавшись, зачем вообще проводить такие операции (вспомнив также примеры Сергея Зверева и Марии Малиновской). Было высказано предположение, что Собчак делала пластическую операцию булхорн, в ходе которой верхняя губа подтягивается выше к носу.
Ранее в «Инстаграме» подписчики Ксении раскритиковали ее микроблог за большое количество рекламы. Экс-кандидат в президенты действительно довольно часто размещает коммерческие посты, в которых расхваливает зубные щетки, массажные коврики, косметику, дизайнерские наряды и многое другое, в том числе и чудодейственные палочки для очистки воды.