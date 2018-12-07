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Фото и видео! Самый сексуальный фармацевт работает в Таллинне Эксклюзив!

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Сегодня вы познакомитесь с самым сексуальным фармацевтом из Таллинна - Аленой Лахк-Бородиной. Эта красавица приехала в Эстонию из Казахстана, когда ей было девять лет. С первого дня жизни в нашей стране Алена училась на эстонском языке. 

Благодарные пациенты дарят Алене конфеты, яблоки, огурцы, помидоры. По словам фармацефта, у нее дома полный холодильник угощений от благодарных клиентов. На свидание красавицу пригласить не получится - она замужем уже как 11 лет и в их прекрасной семье растут двое замечательных деток - сынок и доченька. 

Алена Лахк-Бородина

ФОТО: Личный архив автора

Алена мечтает стать провизором и рассказывает в эксклюзивном интервью шоу Limon LIVE о том, почему это не получается. 

Смотрите эксклюзивное видео и галерею! Как вы уже поняли, в гостях у ведущих Светы и Эдгара сегодня очаровательная фармацевт Алена! 

Эдгар Гергель, Алена Лахк-Бородина и Света Карабут

ФОТО: Konstantin Sednev / EESTI MEEDIA/SCANPIX

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