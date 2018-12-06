Ух! 24-летняя секс-бомба Кортни Стодден сверкнула грудью на красной дорожке

На красную дорожку светского мероприятия в Лас-Вегасе Кортни пришла в коротком ярко-красном платье. Блондинка с пышными формами с удовольствием позировала фотографам и принимала различные откровенные позы. Стоит отметить, что за последний год фигура Кортни довольно сильно изменилась.

Помимо того, что девушка слегка набрала в весе, над внешностью Кортни поработали хирурги и косметологи. И если грудь она сделала сразу же после достижения 18-летнего возраста, то за последние несколько месяцев список ее операций по изменению своего внешнего вида пополнился значительным увеличением губ. Изменилась и форма носа. Вот так Кортни выглядела на пике своей славы в 2013 году...