Пт, 30.11.2018
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  • Вива ла Дива! Леди Гага вышла на красную дорожку в прозрачном платье

Вива ла Дива! Леди Гага вышла на красную дорожку в прозрачном платье ФОТО!

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Леди Гага посетила 32-ю церемонию вручения премий American Cinematheque Award в Беверли-Хиллз.

32-летняя артистка любит экстравагантные образы и в этот раз блистала на красной дорожке в ажурном нюдовом платье, которое просвечивало прелести певицы. Чтобы это не выглядело чересчур откровенно, артистка заклеила соски специальным пластырем, пишет TSN.

К образу певицы были подобраны массивные серьги с камнями, волосы собраны в высокую прическу, также на губах была любимая красная помада. На пальце артистки мы заметили новое кольцо, похожее на помолвочное. 

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