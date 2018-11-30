Вива ла Дива! Леди Гага вышла на красную дорожку в прозрачном платье

32-летняя артистка любит экстравагантные образы и в этот раз блистала на красной дорожке в ажурном нюдовом платье, которое просвечивало прелести певицы. Чтобы это не выглядело чересчур откровенно, артистка заклеила соски специальным пластырем, пишет TSN .

К образу певицы были подобраны массивные серьги с камнями, волосы собраны в высокую прическу, также на губах была любимая красная помада. На пальце артистки мы заметили новое кольцо, похожее на помолвочное.