Белая королева: Мелания Трамп зажгла огни на рождественской елке

По такому случаю президент США произнес праздничную речь, после чего первая леди нажала на заветную кнопку. На мероприятие Мелания Трамп надела теплое пальто молочного цвета, под которым был свитер с горлом в тон. Дополнили образ бежевые высокие сапоги на устойчивом каблуке и перчатки.

Напомним, на днях Мелания Трамп встретилась в сером пальто с морскими пехотинцами, участвовавшими в тушении пожара в Arthur Capper Public Housing, случившегося в сентябре.