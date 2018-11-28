«Стыдоба!» Поклонники ополчились на молодящуюся Наташу Королеву

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Наташа Королева делится с многочисленными подписчиками фотографиями и видео своих каникул, которые проводит в Италии. Так, на одном снимке артистка запечатлена возле фонтана Треви. Поклонники обратили внимание на наряд Наташи.

Певица выбрала для прогулок по Риму черную куртку, черные спортивные штаны и кроссовки. Завершили образ убранные в два пучка волосы и сумка через плечо. Почему-то вид артистки произвел неоднозначное впечатление на фанатов. Некоторые поклонники сочли Наташу молодящейся, а кто-то раскритиковал ее за большую дырку на коленке.