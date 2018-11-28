Ср, 28.11.2018
«Девять женщин одновременно»: откровения короля Instagram, от которых волосы встают дыбом СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • «Стыдоба!» Поклонники ополчились на молодящуюся Наташу Королеву

«Стыдоба!» Поклонники ополчились на молодящуюся Наташу Королеву ФОТО

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Наташа Королева

ФОТО: SCANPIX

Наташа Королева путешествует по Италии. Для прогулок артистка выбрала довольно спорный, по мнению фанатов, наряд.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Наташа Королева делится с многочисленными подписчиками фотографиями и видео своих каникул, которые проводит в Италии. Так, на одном снимке артистка запечатлена возле фонтана Треви. Поклонники обратили внимание на наряд Наташи.

Певица выбрала для прогулок по Риму черную куртку, черные спортивные штаны и кроссовки. Завершили образ убранные в два пучка волосы и сумка через плечо. Почему-то вид артистки произвел неоднозначное впечатление на фанатов. Некоторые поклонники сочли Наташу молодящейся, а кто-то раскритиковал ее за большую дырку на коленке.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ