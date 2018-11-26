Молоко - продукт не для всех! Вот семь признаков, что оно вам противопоказано

Но на самом деле есть куча исследований, фактически доказывающих, что на самом деле молоко не далеко не так полезно, передает Lifter.

В 2014 году медицинский журнал BMJ опубликовал исследование, в котором приняло участие более чем 61 000 женщин; те, кто пил много молока, подвергались значительно более высокому риску переломов и даже умирали, чем те, кто пил его меньше.

Исследования показали, что существует сильная связь между диабетом типа 1 и детьми в возрасте до 14 лет, которые пьют молоко.

И, если вам этого недостаточно, женщины в возрасте от 26 до 46 лет, потребляющие большое количество молочных продуктов, с большей вероятностью заболеют раком молочной железы.

Это все довольно страшно, но есть и другие более распространенные причины, по которым многие люди отказываются от молочных продуктов.

Вот семь признаков, заметив которые вы должны немедленно прекратить пить молоко.

1. Вы чувствуете вздутие

Чтобы лактоза правильно переваривалась в вашем организме, вам нужно иметь фермент, называемый лактазой. У малышей нет проблем с лактазой; у младенцев их много, потому что им нужно переваривать молоко, из которого состоит большая часть их рациона питания.

Однако, когда мы становимся старше, мы производим все меньше и меньше лактазы, потому что нам больше не нужно молоко. Именно поэтому молоко вызывает вздутие живота.

По оценкам, 98% жителей Юго-Восточной Азии, 90% азиатских американцев, 74% коренных американцев, 70% афроамериканцев и большинство еврейских, латиноамериканских и индийских людей страдают от непереносимости лактозы.

2. Боли в желудке

Боли в желудке обычно идут рука об руку с вздутием. Без достаточного количества лактазы в тонком кишечнике молоко не поглощается должным образом, мешая нормальному процессу переваривания и вызывая боль и покалывание.

Вы можете испытывать боль, сильное урчание и тошноту. Некоторые люди даже сообщают о острых болях или судорогах.

3. У вас газы

Когда лактоза не переваривается, как следует, сахара попадают в ловушку в вашей толстой кишке. Затем они начинают бродить – и ни к чему хорошему это не приводит.

Вы можете услышать смешные журчащие звуки из вашего желудка, которые в конечном итоге приводят к более неприятному моменту – метеоризму.

4. У вас часто бывает диарея, которая длится больше пары дней

Если вы столкнулись с предыдущими тремя симптомами, тогда этот вас не особо удивит. Однако это не делает его менее неприятным.

Во многих случаях непереносимости лактозы вы обнаружите, что не все молочные продукты обязательно приводят к таким реакциям.

Вы можете заметить, что не сыр или сливки вызывают диарею, а именно молоко. Но для того, чтобы проверить это, вы должны сначала исключить все молочные продукты из своего рациона, а затем медленно включить несколько продуктов по очереди.