Молоко - продукт не для всех! Вот семь признаков, что оно вам противопоказано

Молочные продукты – это довольно сложная тема. Молочная промышленность и кампании заставили людей свято верить, что молоко является лучшим источником кальция, пишет Bustle.
Но на самом деле есть куча исследований, фактически доказывающих, что на самом деле молоко не далеко не так полезно, передает Lifter.
В 2014 году медицинский журнал BMJ опубликовал исследование, в котором приняло участие более чем 61 000 женщин; те, кто пил много молока, подвергались значительно более высокому риску переломов и даже умирали, чем те, кто пил его меньше.
Исследования показали, что существует сильная связь между диабетом типа 1 и детьми в возрасте до 14 лет, которые пьют молоко.
И, если вам этого недостаточно, женщины в возрасте от 26 до 46 лет, потребляющие большое количество молочных продуктов, с большей вероятностью заболеют раком молочной железы.
Это все довольно страшно, но есть и другие более распространенные причины, по которым многие люди отказываются от молочных продуктов.
Вот семь признаков, заметив которые вы должны немедленно прекратить пить молоко.
1. Вы чувствуете вздутие
Чтобы лактоза правильно переваривалась в вашем организме, вам нужно иметь фермент, называемый лактазой. У малышей нет проблем с лактазой; у младенцев их много, потому что им нужно переваривать молоко, из которого состоит большая часть их рациона питания.
Однако, когда мы становимся старше, мы производим все меньше и меньше лактазы, потому что нам больше не нужно молоко. Именно поэтому молоко вызывает вздутие живота.
По оценкам, 98% жителей Юго-Восточной Азии, 90% азиатских американцев, 74% коренных американцев, 70% афроамериканцев и большинство еврейских, латиноамериканских и индийских людей страдают от непереносимости лактозы.
2. Боли в желудке
Боли в желудке обычно идут рука об руку с вздутием. Без достаточного количества лактазы в тонком кишечнике молоко не поглощается должным образом, мешая нормальному процессу переваривания и вызывая боль и покалывание.
Вы можете испытывать боль, сильное урчание и тошноту. Некоторые люди даже сообщают о острых болях или судорогах.
3. У вас газы
Когда лактоза не переваривается, как следует, сахара попадают в ловушку в вашей толстой кишке. Затем они начинают бродить – и ни к чему хорошему это не приводит.
Вы можете услышать смешные журчащие звуки из вашего желудка, которые в конечном итоге приводят к более неприятному моменту – метеоризму.
4. У вас часто бывает диарея, которая длится больше пары дней
Если вы столкнулись с предыдущими тремя симптомами, тогда этот вас не особо удивит. Однако это не делает его менее неприятным.
Во многих случаях непереносимости лактозы вы обнаружите, что не все молочные продукты обязательно приводят к таким реакциям.
Вы можете заметить, что не сыр или сливки вызывают диарею, а именно молоко. Но для того, чтобы проверить это, вы должны сначала исключить все молочные продукты из своего рациона, а затем медленно включить несколько продуктов по очереди.
5. Ваша кожа зудит и чешется
Зуд кожи вскоре после употребления молока, скорее всего, связан с аллергией на молоко, а не с непереносимостью лактозы. Хотя аллергии на молоко чаще встречаются у детей, взрослые не исключение.
Аллергия на молоко возникает, когда иммунная система негативно реагирует на молочные продукты и начинает воспринимать молоко как чужеродное вещество. Когда он проходит через вашу пищеварительную систему, одним из наиболее распространенных симптомов является зуд.
6. В вашей семье много раковых больных
Связь между молочными продуктами и раком неоспорима. Риск развития рака молочной железы значительно повышается, если вы часто пьете молоко.
Гормон в молоке под названием IGF-1 был связан с несколькими другими видами рака, включая рак толстой кишки, простаты и легких.
Недавно British Journal of Cancer опубликовал исследование, в котором приняли участие почти 23.000 участников из Швеции. У всех была непереносимость лактозы, и их минимальное потребление молока и молочных продуктов показало, что они подвергаются меньшему риску возникновения рака молочной железы, легких и яичников.
В 2006 году исследователи из Гарварда опубликовали результаты мета-исследования, в котором приняли участие 100.000 женщин в возрасте от 26 до 46 лет. У тех, кто больше всего потреблял мясо и молочные продукты, была большая вероятность заболеть раком молочной железы.
Более 20 исследований установили прочную связь между раком предстательной железы у мужчин и потреблением молока.
7. Проблемы с кожей
Тот же самый гормон IGF-1, который увеличивает риск развития рака, не очень хорошо сказывается на вашей коже. IGF-1 был связан с воспалением, покраснениями, отеками и прыщами.
В общем, известно, что молочные продукты вызывают избыточное производство подкожного жира, что является основной причиной появления прыщей и забитых пор.
Если вы какое-то время страдаете от высыпаний на лице, и вы и ваш дерматолог пробовали много разных методов, чтобы уменьшить их, но все напрасно, возможно, пришло время попрощаться с молоком.
Сократите потребление молочных продуктов к умеренному количеству, и вы не пожалеете.