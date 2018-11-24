Одно неловкое движение... Очень откровенный купальник Эмили Ратаковски чуть не подвел ее

Эмили ходит в супер-мини, любит глубокие вырезы и длинные разрезы на одежде, а больше всего на свете обожает купальники. На минувших выходных Ратаковски появилась на одном из пляжей Сиднея в, как бы сказали у нас на родине, «в двух тряпочках и одной веревочке». Очевидцы утверждают, что верх купальника очень ненадежно закрывал бюст звезды и при неловком движении даже несколько раз «явил миру» то, что обычно принято прятать.