Сменила имидж! Алла Пугачева вышла в свет после болезни

Без сомнения, Алла Пугачева стала главным гостем на дне рождения внучки Игоря Крутого Деми. Говорят, это был первый выход в свет Примадонны после болезни, из-за которой она пропустила юбилейный концерт Леонида Агутина.
На днях в одном из столичных ресторанов состоялось празднование трехлетия внучки продюсера и композитора Игоря Крутого Деми Роуз. Это дочь его падчерицы Виктории Крутой.
На празднике, устроенном, конечно, для детей, отметилось и множество именитых гостей постарше. К примеру, были приглашены певица Жасмин, балерина Анастасия Винокур, бизнесвумен Алла Вербер и многие другие. Праздник был оформлен в стиле мультфильма «Холодное сердце». Сама именинница блистала в розовом платье с разноцветными пайетками и короной на голове.
Интересно, что на празднике отметилась и Алла Пугачева. Для выхода в свет Примадонна выбрала образ учительницы – черный наряд в мелкий белый горошек с завязанными бантом лентами в тон, несколько ниток жемчуга и очки в черной оправе. Образ дополнила задорная прическа. Фотографией с Примадонной поделилась певица Жасмин, опубликовав кадр на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.