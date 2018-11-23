Сменила имидж! Алла Пугачева вышла в свет после болезни

На днях в одном из столичных ресторанов состоялось празднование трехлетия внучки продюсера и композитора Игоря Крутого Деми Роуз. Это дочь его падчерицы Виктории Крутой.

На празднике, устроенном, конечно, для детей, отметилось и множество именитых гостей постарше. К примеру, были приглашены певица Жасмин, балерина Анастасия Винокур, бизнесвумен Алла Вербер и многие другие. Праздник был оформлен в стиле мультфильма «Холодное сердце». Сама именинница блистала в розовом платье с разноцветными пайетками и короной на голове.