На внучку Ротару напали из-за откровенного фото

Особой откровенности на опубликованной Соней фотографии не наблюдается. Снимок представляет собой портрет, на котором видны голые плечи модели и немного – зона декольте. Однако подписчики Евдокименко оказались весьма консервативными: они посчитали, что даже такими фото Соня позорит свою знаменитую бабушку.

"Носи наряды как у бабушки, а так не красиво без одежды, но красавица, нет слов", "Перебор с.., уже на себя становишься не похожа (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написали комментаторы. Самые преданные решили обойтись без критики, а просто восхитились красотой девушки. Они поинтересовались, как Соня намерена развивать музыкальную карьеру.

Не так давно Евдокименко уже выслушивала критические замечания от поклонников. Соня решила пойти по стопам бабушки и заняться музыкой. В начале ноября 17-летняя модель – а теперь и певица – опубликовала на YouTube-канале фанатов Софии Ротару англоязычный трек под названием Unbreakable. Соня решила взять сценическое имя Sofia Eve.