Немецкий журналист пришел в ужас от пьяных русских туристов в Турции

Баллин остановился в гостинице, расположенной в городе Алания. По его словам, уже в вестибюле царило «шумное и отчасти агрессивное» пьянство.

«В баре постоянно разливают напитки. Одни гости громко орут русские патриотические песни, другие возбужденно и громко спорят друг с другом или с персоналом, который просит их успокоиться», — описывает увиденную ситуацию журналист.

По словам немца, некоторые отдыхающие россияне выпили так много алкоголя, что «впали в бессознательное состояние» и легли спать прямо в холле на диванах и креслах.

Изначально Баллин должен был остановиться в другой гостинице, однако там сказали, что она переполнена, поэтому турагенты заселили его в другой отель.

«Персонал в запасном отеле не справлялся с наплывом новых гостей и явно нервничал при общении с нами. Арендатор турецкой сауны жаловался на отсутствие у русских воспитания и развлекал нас историями о том, как некоторые посетители воруют у него полотенца и другие предметы обихода», — написал немец.