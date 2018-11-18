Бортпроводник Southwest: «Ее голову, руку и тело высосало в окно самолета...»

«Мы получили пробоину в окне, оно открыто и кто-то в этом окне. Да, все по-прежнему на своих местах, у нас есть люди, которые помогают вернуть её на место. Я не знаю, каково её состояние, но окно полностью открыто и она снаружи…», - сказала бортпроводник Рэйчел Фернхаймер.