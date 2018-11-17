Барановская покинула Россию после скандала с Пугачевой и Галкиным

На своей странице в Instagram Барановская поделилась фотографиями из заграничной поездки. Практически на всех снимках Юлия позирует одна.

Барановская буквально влюбилась в Италию. Большинство постов она сопровождает смайликами-сердечками.

«Полиньяно-а-Маре 😍😍😍😍😍 Очень красивый итальянский городок ❤» – подписала одну из фотографий телеведущая (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

Поклонники в восторге от снимков Барановской. Большинство оставляют под фото восторженные комментарии, однако не обошлось и без скольких замечаний. Так, один из подписчиков напомнил телеведущей о недавнем скандале с семьей Аллы Пугачевой, в который втянули и Барановскую.

«Юля к Галкину что ли укатила?» – написал хейтер. Барановская, которая уже неоднократно говорила, что ее с Галкиным связывает только работа, оставила комментарий пользователя без ответа.