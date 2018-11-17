В Таллинне стартовал кинофестиваль PÖFF: галерея с черной дорожки
17 ноября 2018, 10:49
Крупнейший в Северной Европе кинофестиваль «Темные ночи» или PÖFF открылся в пятницу, 16 ноября, в Таллинне. В этом году он проходит уже в 22-й раз.
За главный приз фестиваля будут бороться 19 кинолент. Фестиваль продлится до 2 декабря, на это время в Таллинн приехали гости из разных стран.
В этом году программа PÖFF посвящена 100-летию Эстонской Республики.
Отметим, что традиционно вместо общепринятой красной дорожки гостям кинофестиваля расстилают черную дорожку. А встречают их мужчины в масках волка – символа PÖFF.
Смотрите, кто пришел на открытие кинофестиваля, в нашей галерее!