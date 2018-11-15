Чт, 15.11.2018
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Отмеченный Путиным Дима Билан раскрыл тайну своего имени

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Дима Билан

ФОТО: Sergei Bobylev / Sergei Bobylev/TASS / Scanpix

Эстрадный певец Дима Билан объяснил, почему в указе президента России Владимира Путина о присвоении ему звания заслуженного артиста он значится как «Дима Николаевич Билан». Его слова передает «Московский комсомолец». 

«Официально и документально все верно написано, потому что я так указан в паспорте. Этот момент подчеркивает в некотором смысле мою особенность и неформальность», — заявил певец, пишет Lenta.ru.

Билан предположил, что в будущем может снова поменять имя. «Может, даже и Виктором опять стану. Кто знает?» — отметил он.

Путин присвоил Билану звание заслуженного артиста России 14 ноября.

36-летний Дима Билан (при рождении Виктор Белан) — заслуженный артист Кабардино-Балкарской Республики и Чеченской Республики. Он дважды представлял Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение». В 2008 году он занял на вокальном соревновании первое место с песней Believe.

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