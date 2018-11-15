Отмеченный Путиным Дима Билан раскрыл тайну своего имени

«Официально и документально все верно написано, потому что я так указан в паспорте. Этот момент подчеркивает в некотором смысле мою особенность и неформальность», — заявил певец, пишет Lenta.ru.

Билан предположил, что в будущем может снова поменять имя. «Может, даже и Виктором опять стану. Кто знает?» — отметил он.

Путин присвоил Билану звание заслуженного артиста России 14 ноября.