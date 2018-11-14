Известная украинская певица показала голую грудь в эфире

Артистка выступала с молдавской командой "Стояновка", когда во время одной из юмористических сцен с нее сползло платье, и публика увидела полупрозрачное белье. Спустя некоторое время перед зрителями вновь возникла бесстыдная сцена: один из участников коллектива поцеловал Полякову.

Пользователи Сети не смогли пройти мимо такого видеоролика. Большинство комментаторов признаются, что все их внимание захватил бюст певицы: "Для большего количества просмотров надо было подписать – "Грудь Поляковой"﻿, "Кто тоже пялился на грудь Поляковой?", "Я видела грудь Поляковой!", "Полякова отжигает!" Один из пользователей специально указал точное время этого эпизода.

Были среди них и те, кто не увидел в этой сцене ничего постыдного: "Одна я пропустила, когда Полякова светила грудью? Знаете, наверное, каждый видит то, что хочет видеть. У кого что болит, как говорится. Лично я увидела смешное выступление "Стояновки", "Я один этого не заметил, потому что смотрел им в лица?"

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