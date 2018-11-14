Гороскоп на сегодня: Водолеям не стоит брать денег в долг, а Рыбам – быть слишком серьезными

Овен

Все что вы будете делать сегодня окажется на руку в ближайшем будущем. Так что не ленитесь, трудитесь и вы обязательно добьетесь своей цели.

Телец

Не обращайте внимания на то, что говорят у вас за спиной. Обсуждают, значит вы на правильном пути, теперь главное упорно идти вперед навстречу мечте.

Близнецы

Инициатива наказуема, особенно сегодня. Выполните необходимую работу именно так, как вы обсудили с шефом и больше ничего не предпринимайте.

Рак

В работе нужно делать перерывы и, если позволяют условия, небольшую зарядку. Это простимулирует работу мозга, что благоприятно скажется на деле.

Лев

Вам необходимо равномерно распределить нагрузку на весь рабочий день. В противном случае переутомление и депрессия вам гарантированы.

Дева

Шанс повысить свое материальное благосостояние у вас сегодня обязательно появится. Правда, для этого придется трудиться, не покладая рук.

Весы

Дело, которым вы заняты, потребует гораздо больше времени и сил, чем вы рассчитывали. Придется набраться терпения и завершить начатое.

Скорпион

Несмотря на то, что вам совершенно не захочется работать, придется себя перебороть. Поблажки могут существенно навредить вашей карьере.

Стрелец

Хотите вы того или нет, но в этот день вам придется довериться коллегам. От ваших взаимоотношений многое зависит, учтите это, обращаясь за помощью.

Козерог

Наметьте цель, и вы ее достигнете. Насколько быстро это произойдет зависит от вашего желания и трудолюбия. Больше никаких преград быть не должно.

Водолей

Не берите денег в долг особенно у коллег. Постарайтесь найти какой-нибудь другой выход из сложившегося затруднительного финансового положения.

Рыбы