Вт, 13.11.2018
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  • Фото: после громкого скандала известная эстонская модель осмелилась выйти в свет

Фото: после громкого скандала известная эстонская модель осмелилась выйти в свет

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Oksana Tandit esitles pühadehooaja erikollektsioon. Laura Kõrgemäe.

ФОТО: Maksim Toome

Завоевавшая когда-то давно титул «Мисс Эстония» светская львица Лаура Кыргемяэ (32) вновь появилась на публике. Несколько дней назад красотка заглянула на огонек к богатым и красивым - на день рождения клиники vipMedicum. 

Из-за скандала с так называемыми промо-девочками Кыргемяэ на долгое время пропала из поля зрения. Основательница модельного агентства Invidia подала признаки жизни в июне этого года в соцсетях, но практически сразу вновь исчезла. 

Но на прошлых выходных Кыргемяэ была замечена на десятом дне рождения клиники красоты vipMedicum. 

Смотрите!

ФОТО: Maksim Toome

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