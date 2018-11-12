Поберегите свое сердце! Ученые рассказали, чем опасны поздние ужины

Поздние приемы пищи и неправильный образ жизни нарушают биологические ритмы человека, так что у любителей поесть после шести вечера наблюдается повышенный уровень сахара и инсулина в крови, а также повышенное давление. Выводы ученых публикует журнал LiveScience, передает Лайф.

Медики проследили за здоровьем 12,7 тысячи человек от 18 до 76 лет: любители поесть перед сном оказались на 19% более склонны к развитию преддиабета и на 23% более подвержены развитию гипертонии.