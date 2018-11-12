Видео: Лобода поразила немцев своим «опасным» декольте Ах, какая женщина!
12 ноября 2018, 11:28
Певица Светлана Лобода удивила публику в Германии, где сейчас проходят ее гастроли.
Звезда вышла на сцену в Дюссельдорфе в максимально коротком черном мини-платье с выдающимся декольте. Видеозапись выступления Лобода выложила в соцсети.
Некоторые фанаты попытались поиронизировать по поводу «открытости» образа певицы и спрашивали: «Зачем вообще было одеваться?»
Их оппоненты были не настолько язвительны, но все же высказали переживания по поводу того, что у Светланы могло «что-нибудь вывалиться» во время выступления. К счастью, отметили они, этого не произошло. Певицу спасла от конфуза особая конструкция наряда.