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  • Видео: Лобода поразила немцев своим «опасным» декольте

Видео: Лобода поразила немцев своим «опасным» декольте Ах, какая женщина!

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3191186 09/11/2017 Sochi, Russia. Singer Svetlana Loboda thrills spectators during the New Wave 2017 International Contest of Young Performers. Nina Zotina/Sputnik

ФОТО: Nina Zotina / Sputnik

Певица Светлана Лобода удивила публику в Германии, где сейчас проходят ее гастроли.

Звезда вышла на сцену в Дюссельдорфе в максимально коротком черном мини-платье с выдающимся декольте. Видеозапись выступления Лобода выложила в соцсети.

Некоторые фанаты попытались поиронизировать по поводу «открытости» образа певицы и спрашивали: «Зачем вообще было одеваться?»

Их оппоненты были не настолько язвительны, но все же высказали переживания по поводу того, что у Светланы могло «что-нибудь вывалиться» во время выступления. К счастью, отметили они, этого не произошло. Певицу спасла от конфуза особая конструкция наряда.

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