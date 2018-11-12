Горячо! 17-летняя внучка Ротару снялась в пикантной фотосессии

Два года назад девушка даже удостоилась звания «Лучшая модель» по версии Mercedes-Benz Kiev Fashion Days. Известно, что в настоящее время 17-летняя София Евдокименко живет с родителями на Украине, но планирует отправиться учиться в Великобританию, поскольку хочет получить высшее образование, не связанное с индустрией моды. Кроме того, наследница прославленной артистки неплохо поет, так что может попробовать свои силы и в шоу-бизнесе.

Пока же девушка продолжает собирать армию поклонников в соцсетях, поражая интернет-пользователей своей красотой. На днях внучка певицы произвела фурор среди фанатов, приняв участие в довольно откровенной фотосессии. София решилась позировать перед камерой без нижнего белья, прикрыв обнаженную грудь лишь курткой.

Пикантные снимки девушка незамедлительно разместила в Instagram. Подписчики отметили, что Евдокименко «уже выросла» и превратилась в соблазнительную особу, в будущем вполне способную стать столь же популярной, как и ее бабушка.