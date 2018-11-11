Не теряйте времени зря! Скорее читайте гороскоп на 11 ноября

Овен

Позвольте себе поразвлечься с размахом. Не сдерживайте порывы жизнерадостности, ее в вас настолько много, что она все равно возьмет верх, пишет segodnya.

Телец

Вы выбрали не самый лучший способ знакомства, поэтому ваш визави несколько растерян. Попробуйте сменить тактику, должно помочь.

Близнецы

Сегодня вы стоите на распутье, и только от вашего выбора зависит, совершите вы ошибку или нет. Подумайте хорошенько, прежде чем примете решение.

Рак

Вдохновение озарит вас сегодня. Позаботьтесь о том, чтоб было на чем задокументировать внезапно осенившую вас гениальную идею.

Лев

Наконец настал тот день, когда между вашими возможностями и желаниями нет границы. Воспользуйтесь ситуацией, не теряйте время зря.

Дева

Ваш успех зависит от вашей же активности. Нынешний день будет позитивен во всех отношениях. Продумайте все свои действия заранее.

Весы

Вы устали, бороться с этим бесполезно и неправильно. Дайте себе отдохнуть, отвлекитесь от проблем и с новыми силами приступайте к работе.

Скорпион

Уж слишком вы строго к себе относитесь, и очень зря. Попробуйте посмотреть на себя со стороны — вы талантливы и восхитительны, поверьте в себя.

Стрелец

Один неудачный день — это не конец света. Возможно, вы что-то делаете не так. Попробуйте разобраться и исправить ситуацию.

Козерог

Вы заслужили вознаграждение за свои труды. Сегодня вы можете позволить себе расслабиться, поскольку сделали все, что от вас зависит.

Водолей

Не нужно никуда спешить, вы все успеете, даже больше, чем обычно. Только есть одно условие — необходимо организовать свои действия.

Рыбы