Знай наших! Эстонский певец Уку Сувисте покорил жюри шоу «Голос»

Эстонец Уку Сувисте, спев песню Perfect, попал в команду Ани Лорак.

«У вас прекрасный голос, у вас прекрасная фактура, вы абсолютный артист на сцене! Я думаю, что на проекте "Голос" нужны именно такие участники», - похвалила певица участника из Таллинна.

После того, как Уку Сувисте попал в проект, репортер Первого канала решила выяснить, почему он выбрал команду Лорак, а не Сергея Шнурова, который тоже повернулся к эстонскому певцу во время слепого прослушивания.

«Я не рокер, поэтому выбрал Ани Лорак», - объяснил Уку Сувисте. Также 36-летний артист признался, что ищет свою любовь, как и герой песни Эда Ширана.