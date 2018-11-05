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  • Знай наших! Эстонский певец Уку Сувисте покорил жюри шоу «Голос»

Знай наших! Эстонский певец Уку Сувисте покорил жюри шоу «Голос» Смотрите видео!

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ФОТО: Кадр из видео

В пятницу, 2 ноября, в эфире Первого канала вышел новый выпуск шоу «Голос», по итогам которого певец из Таллинна Уку Сувисте отлично справился со слепым выступлением и прошeл дальше. 

Эстонец Уку Сувисте, спев песню Perfect, попал в команду Ани Лорак.

«У вас прекрасный голос, у вас прекрасная фактура, вы абсолютный артист на сцене! Я думаю, что на проекте "Голос" нужны именно такие участники», - похвалила певица участника из Таллинна.

После того, как Уку Сувисте попал в проект, репортер Первого канала решила выяснить, почему он выбрал команду Лорак, а не Сергея Шнурова, который тоже повернулся к эстонскому певцу во время слепого прослушивания.

«Я не рокер, поэтому выбрал Ани Лорак», - объяснил Уку Сувисте. Также 36-летний артист признался, что ищет свою любовь, как и герой песни Эда Ширана. 

Смотрите интервью с Певрвого канала с Уку Сувисте! 

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