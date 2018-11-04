Эмили Ратаковски пыталась сохранить интригу, но не выдержала и снова разделась

27-летняя американская модель Эмили Ратаковски прославилась горячими снимками, которые регулярно выкладывает на своей странице в Instagram, передает Лайф.
После замужества модель стала реже делиться с поклонниками совсем уж откровенными снимками, но иногда старые привычки всё-таки дают о себе знать.
На своей основной странице Ратаковски выложила фотографию в платье, которое многие могли бы счесть весьма соблазнительным.
Самой Ратаковски снимок явно показался недостаточно откровенным, и она решила исправить недочет, опубликовав другое фото на странице собственного бренда купальников. Странно, но разглядеть купальник на нем почти невозможно...
Смотри фото ЗДЕСЬ!
Отметим, что на странице модели — более 20 миллионов подписчиков, тогда как в "Инстаграме" ее бренда — лишь 250 тысяч человек. Впрочем, такие горячие фото могут в корне изменить соотношение сил.