Вс, 4.11.2018
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Эмили Ратаковски пыталась сохранить интригу, но не выдержала и снова разделась

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ФОТО: Vida Press

27-летняя американская модель Эмили Ратаковски прославилась горячими снимками, которые регулярно выкладывает на своей странице в Instagram, передает Лайф.

После замужества модель стала реже делиться с поклонниками совсем уж откровенными снимками, но иногда старые привычки всё-таки дают о себе знать.

На своей основной странице Ратаковски выложила фотографию в платье, которое многие могли бы счесть весьма соблазнительным.

ФОТО: Vida Press

Самой Ратаковски снимок явно показался недостаточно откровенным, и она решила исправить недочет, опубликовав другое фото на странице собственного бренда купальников. Странно, но разглядеть купальник на нем почти невозможно...

Смотри фото ЗДЕСЬ!

Отметим, что на странице модели — более 20 миллионов подписчиков, тогда как в "Инстаграме" ее бренда — лишь 250 тысяч человек. Впрочем, такие горячие фото могут в корне изменить соотношение сил.

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