Эмили Ратаковски пыталась сохранить интригу, но не выдержала и снова разделась

После замужества модель стала реже делиться с поклонниками совсем уж откровенными снимками, но иногда старые привычки всё-таки дают о себе знать.

На своей основной странице Ратаковски выложила фотографию в платье, которое многие могли бы счесть весьма соблазнительным.

ФОТО: Vida Press

Самой Ратаковски снимок явно показался недостаточно откровенным, и она решила исправить недочет, опубликовав другое фото на странице собственного бренда купальников. Странно, но разглядеть купальник на нем почти невозможно...

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