Фото: 54-летняя жена Игоря Крутого в черном платье с разрезом произвела фурор

Супруга композитора Игоря Крутого Ольга посетила концерт в США в Карнеги-холле. Она сделала совместный снимок с оперной дивой Анной Нетребко и выставила фотографию в Сеть. На снимке Ольга Крутая стоит в черном платье с разрезом на ноге. Платье подчеркивает ее стройную фигуру. Анна Нетребко на ее фоне в платье с коротким рукавом выглядела не столь эффектно, что, кстати, отметили подписчики.

Многие из них заявили, что Ольга Крутая в свои 54 года прекрасно выглядит. Некоторые заявили. что в таком возрасте очень сложно сохранить столь прекрасную фигуру, поэтому Ольгой Крутой остается только восторгаться.

«Великолепные изгибы фигуры», «Очень красивые и эффектные», – заявили многочисленные поклонники Ольги Крутой, которые с завидной регулярностью восторгаются женой известного российского композитора.