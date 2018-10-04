Кому из знаков Зодиака сегодня точно повезет: гороскоп на 4 октября

Дева

Нежелательно в этот день отправляться в поездки, и даже планировать путешествия следует с осторожностью. Помните, что вдали от дома вас могут подстерегать неприятности и опасности, а разлука с членами семьи станет причиной серьезных осложнений в отношениях. Взаимопонимание с любимым человеком практически отсутствует. Вы склонны капризничать в надежде привлечь к себе внимание, но приводит эта тактика лишь к новым осложнениям.

Успехи в деловой сфере весьма вероятны, однако трудиться для их достижения придется в одиночку. Отнимет много времени выполнение новых обязанностей, некоторым Девам придется даже отказаться от запланированных развлечений.

Весы

День спокойный и предсказуемый, причин для беспокойства нет. Вы готовы к тому, что важные решения придется принимать самостоятельно, а в сложной ситуации никто не даст вам совета, как следует поступить. Умение приспособиться к быстро меняющимся условиям – одно из ваших сильных качеств, да и способность сохранять веру в себя в любых обстоятельствах сегодня наверняка пригодится.

Много радости обещает этот день влюбленным, да и вообще всем романтически настроенным представителям данного знака. Нежелательны поездки, в особенности – далекие и не спланированные должным образом: неприятности будут подстерегать вас повсюду.

Скорпион

День будет удачным, обстоятельства складываются в пользу Скорпионов. Есть возможность завязать полезные знакомства, привлечь всеобщее внимание к своим достижениям, талантам и способностям. Велик интерес к вам представителей противоположного пола, вероятны интересные встречи, романтические увлечения. Влюбленные смогут достичь гармонии и взаимопонимания, преодолеть давние разногласия.

Налаживаются отношения с членами семьи, можно быстро и без особых усилий решить домашние проблемы, навести порядок в делах. Очень удачный день для посещения светских мероприятий, культурных развлечений, активного отдыха. Звезды советуют быть осторожнее в поездках.

Стрелец

Для Стрельцов этот день будет чрезвычайно удачным с точки зрения личной жизни и развития романтических отношений. Благоприятное стечение обстоятельств позволит вам завязать полезные знакомства или произвести приятное впечатление на человека, который вам интересен. Атмосфера в семье будет спокойной и гармоничной, поводов для серьезных споров не возникнет.

Звезды предупреждают о снижении жизненного тонуса, вероятность недомоганий. Старайтесь избегать перегрузок: даже занимаясь приятными делами, не следует забывать о чувстве меры. Нельзя переедать, злоупотреблять спиртными напитками – реакция вашего организма на подобные раздражители будет достаточно острой.

Козерог

Весьма удачный день. Отложите серьезные дела, наслаждайтесь отдыхом и радуйтесь жизни - момент для этого наступил самый подходящий. Вы без труда сможете расположить к себе человека, симпатию которого ранее напрасно пытались завоевать. Влюбленные проведут наедине немало приятных минут, позволят себе признания, на которые не решались ранее. Многие почувствуют готовность к вступлению в брак или началу совместной жизни.

Родственники простят вам любые промахи, в трудной ситуации помогут делом и советом. Отношения в семье улучшаются, способствует этому появление общих интересов и увлечений, совместные поездки. Не исключены суета и хлопоты, но и они не вызовут у вас душевного дискомфорта.

Водолей

Один из удачных и благоприятных дней, который может быть спокойным или насыщенным событиями – все зависит от вашего желания. Благодаря острой интуиции и способности к эмпатии вы легко ладите с близкими, да и на новых знакомых производите приятное впечатление. При этом звезды советуют воздержаться от контактов с иностранцами: найти общий язык будет трудно.

Сегодня Водолеям присуще стремление к стабильности, предсказуемости, уверенности в завтрашнем дне. Это отражается на дружеских и романтических отношениях: появляется желание избавиться от сомнительных связей, оставить рядом с собой лишь людей, которых вы действительно любите и цените.

Рыбы

Это день спокойной и плодотворной работы, решения практических задач. Вы не склонны предаваться мечтам и впустую тратить время, а также доверять другим людям решение важных для вас вопросов. Разногласия с окружающими могут быть весьма серьезными, однако все дискуссии будут носить конструктивный характер, и даже в острых спорах вы не допустите перехода на личности.