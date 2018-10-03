Актера из «Глухаря» задержали за совращение 14-летного подростка

Как сообщается, Фатеев подошел около к мальчику, раздающему газеты у метро, предложил помочь с поиском другой работы и дал свой номер. Когда подросток написал ему, Фатеев стал зазывать его к себе в гости, а также присылать порнографические материалы, отмечает Mash.