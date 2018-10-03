Ср, 3.10.2018
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  • Актера из «Глухаря» задержали за совращение 14-летного подростка

Актера из «Глухаря» задержали за совращение 14-летного подростка

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ФОТО: скриншот

Российского актера Михаила Фатеева задержали в Москве по подозрению в совращении 14-летнего подростка. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Как сообщается, Фатеев подошел около к мальчику, раздающему газеты у метро, предложил помочь с поиском другой работы и дал свой номер. Когда подросток написал ему, Фатеев стал зазывать его к себе в гости, а также присылать порнографические материалы, отмечает Mash.

После этого подросток рассказал всё старшим родственникам, которые незамедлительно обратились в полицию. Теперь артист подозревается в распространении порнографии и совращении малолетних. Он задержан.

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