Горячая штучка: Эмили Ратаковски показала откровенное фото с оголенной грудью

Последние несколько дней модель находилась во французской столице, где проходила Неделя моды. В перерывах между показами, Эмили развлекала своих подписчиков фотографиями. На одной из таких она запечатлена в трусиках и легком топе, который слегка открывает грудь, будоража таким образом фантазию. Стоит отметить, что выглядит Эмили просто потрясающе.