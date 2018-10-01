Пн, 1.10.2018
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Горячая штучка: Эмили Ратаковски показала откровенное фото с оголенной грудью

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ФОТО: Vida Press

Всемирно известная модель Эмили Ратаковски, которая не так давно пришла на вручение премии "Эмми-2018" в откровенном черном платье, выложила на своей странице в Instagram пикантное фото.

Последние несколько дней модель находилась во французской столице, где проходила Неделя моды. В перерывах между показами, Эмили развлекала своих подписчиков фотографиями. На одной из таких она запечатлена в трусиках и легком топе, который слегка открывает грудь, будоража таким образом фантазию. Стоит отметить, что выглядит Эмили просто потрясающе.

ФОТО: Vida Press

Несколькими днями ранее модель хвасталась еще одним снимком в халате с оголенным плечом.

ФОТО: Vida Press

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