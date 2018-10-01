Горячая штучка: Эмили Ратаковски показала откровенное фото с оголенной грудью
1 октября 2018, 15:16
Всемирно известная модель Эмили Ратаковски, которая не так давно пришла на вручение премии "Эмми-2018" в откровенном черном платье, выложила на своей странице в Instagram пикантное фото.
Последние несколько дней модель находилась во французской столице, где проходила Неделя моды. В перерывах между показами, Эмили развлекала своих подписчиков фотографиями. На одной из таких она запечатлена в трусиках и легком топе, который слегка открывает грудь, будоража таким образом фантазию. Стоит отметить, что выглядит Эмили просто потрясающе.
Несколькими днями ранее модель хвасталась еще одним снимком в халате с оголенным плечом.