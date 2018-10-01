Президент Кальюлайд: не верьте, если кто-то скажет вам, что я ночью в баре полуголая танцую

В студии Керсти Кальюлайд обсудила нынешнюю политическую обстановку в мире и отношения Эстонии с Россией. Также ведущий поинтересовался, не боится ли президент Эстонии, что на нее найдут какой-нибудь компромат.

«Я мать четырех детей, бабушка для двоих. Мне кажется, у меня довольно скучная жизнь. Для меня всегда были важны моя семья и моя работа. Поэтому не верьте, если кто-то скажет вам, что я ночью в баре полуголая танцую», - сказала она.