Пн, 1.10.2018
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  • Президент Кальюлайд: не верьте, если кто-то скажет вам, что я ночью в баре полуголая танцую

Президент Кальюлайд: не верьте, если кто-то скажет вам, что я ночью в баре полуголая танцую ВИДЕО!

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд дала интервью американскому порталу Buzzfeed, в котором рассказала, что ее жизнь шпионам вряд ли показалась бы интересной.

В студии Керсти Кальюлайд обсудила нынешнюю политическую обстановку в мире и отношения Эстонии с Россией. Также ведущий поинтересовался, не боится ли президент Эстонии, что на нее найдут какой-нибудь компромат.

«Я мать четырех детей, бабушка для двоих. Мне кажется, у меня довольно скучная жизнь. Для меня всегда были важны моя семья и моя работа. Поэтому не верьте, если кто-то скажет вам, что я ночью в баре полуголая танцую», - сказала она.

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