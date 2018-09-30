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«Украинская Анджелина Джоли» в полупрозрачном топе продемонстрировала свой талант СМОТРИ!

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ФОТО: Скриншот с Instagram

Украина может похвастаться своей «Анджелиной Джоли»! 29 летнюю певицу и модель Татьяну Воржеву часто путают с американской кинозвездой. И действительно, на некоторых фото сходство поражает!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by VORZHEVA Таня Воржева (@vorzheva) on

А на днях Таня порадовала своих поклонников интересным видео, которое разместила на личной страничке в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by VORZHEVA Таня Воржева (@vorzheva) on

В коротком ролике красавица на каблуках, одетая только в лосины и короткий топ-сеточку, делает "мостик", сексуально выгибая спину. Затем украинская "Джоли" посылает в камеру воздушный поцелуй.

Напомним, до недавнего времени Татьяна Воржева была участницей популярной женской группы Real O, но в прошлом году начала сольную карьеру.

Интересно, что сама Воржева не в восторге от постоянных сравнений с голливудской красоткой Джоли, хотя и не скрывает, что ее схожесть с одной из самых красивых женщин мира не может не льстить самолюбию. 

А вы согласны с тем, что Татьяна очень похожа на Анджелину? Поделитесь своим мнением в комментариях!

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