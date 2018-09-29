Десять фото норвежской красотки, которая свела бы с ума любого, если бы не одно «но»

Ей всего 17, но ее уже называют "новой Кендалл Дженнер" и сулят большое будущее в фешен-индустрии. Разглядывая ее снимки в «Инстаграме», трудно не влюбиться в эту утонченную блондинку, пишет Лайф.
Но недавно она раскрыла поклонникам свою тайну, которая повергла всех в шок.
Знакомьтесь — Эмма Эллингсен, 17 лет...
Эмма родилась в Норвегии. Она живет в часе езды от Осло.
Хотя девушка еще ни разу не выходила на подиум, ее называют "новой Кендалл Дженнер". У нее по 260 тысяч подписчиков в Instagram и на YouTube.
Прежде чем выложить селфи в Instagram, я делаю от 500 до 1000 пробных кадров и потом выбираю лучший.
Мастер-класс по селфи от Эммы Эллингсен: "Нужно выбрать комфортную одежду и правильно настроить освещение".
Популярность в соцсетях сделала своё дело. Эмма начала сотрудничать с модельным агентством Heartbreak Management.
Этот учебный год школьница пропустит. "Буду строить карьеру", — объясняет она. Кроме фотосессий и модных показов Эмму ждут съемки в сериале.
Моя мама — врач, а папа занимается автомобилями. Они настаивают на том, чтобы я продолжала учиться, но при этом гордятся тем, что я делаю успехи в непонятном для них мире соцсетей.
Год назад девушка призналась, что она трансгендер. Не все поклонники восприняли эту новость на ура. Но с тех пор число подписчиков выросло в разы.
Я поняла, что родилась не в том теле, когда мне было 8 или 9 лет.
Никто не идеален. В соцсетях мы видим тщательно продуманные образы. В реальности все может быть совсем иначе. И я не являюсь исключением из этого правила.