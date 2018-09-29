Десять фото норвежской красотки, которая свела бы с ума любого, если бы не одно «но»

Но недавно она раскрыла поклонникам свою тайну, которая повергла всех в шок.

Знакомьтесь — Эмма Эллингсен, 17 лет...

Эмма родилась в Норвегии. Она живет в часе езды от Осло.

Хотя девушка еще ни разу не выходила на подиум, ее называют "новой Кендалл Дженнер". У нее по 260 тысяч подписчиков в Instagram и на YouTube.

Прежде чем выложить селфи в Instagram, я делаю от 500 до 1000 пробных кадров и потом выбираю лучший.

Мастер-класс по селфи от Эммы Эллингсен: "Нужно выбрать комфортную одежду и правильно настроить освещение".

Популярность в соцсетях сделала своё дело. Эмма начала сотрудничать с модельным агентством Heartbreak Management.

Этот учебный год школьница пропустит. "Буду строить карьеру", — объясняет она. Кроме фотосессий и модных показов Эмму ждут съемки в сериале.

Моя мама — врач, а папа занимается автомобилями. Они настаивают на том, чтобы я продолжала учиться, но при этом гордятся тем, что я делаю успехи в непонятном для них мире соцсетей.

Год назад девушка призналась, что она трансгендер. Не все поклонники восприняли эту новость на ура. Но с тех пор число подписчиков выросло в разы.

Я поняла, что родилась не в том теле, когда мне было 8 или 9 лет.