Красотка с Сааремаа летит в Китай, чтобы представить Эстонию

LimonЖизньКрасотка с Сааремаа летит в Китай, чтобы представить ЭстониюКрасотка с Сааремаа летит в Китай, чтобы представить Эстонию Смотрите фото!Limon.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать29 сентября 2018, 16:0118-летнюю Викторию Латкин уже в середине октября ждет путешествие в Китай, где девушка примет участие в конкурсе красоты Miss Global City 2018.О своем участие в международном конкурсе девушка рассуждает довольно скромно: «Прежде всего, я еду в Китай, чтобы получить бесценный опыт, и возьму максимум из этой возможности».Смотрите галерею!Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментироватькитайкрасотакрасоткаэстония