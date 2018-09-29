Сб, 29.09.2018
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Красотка с Сааремаа летит в Китай, чтобы представить Эстонию Смотрите фото!

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18-летнюю Викторию Латкин уже в середине октября ждет путешествие в Китай, где девушка примет участие в конкурсе красоты Miss Global City 2018.

О своем участие в международном конкурсе девушка рассуждает довольно скромно: «Прежде всего, я еду в Китай, чтобы получить бесценный опыт, и возьму максимум из этой возможности».

Смотрите галерею!

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