«В башке плацента»: беременная Тодоренко назвала причину расставания с Топаловым

Популярная телеведущая, певица и композитор Регина Тодоренко находится на последних месяцах беременности. Но это не мешает ей посещать светские мероприятия. Правда, на презентацию программы здорового питания No Secret by Valeriya она пришла без своего жениха Влада Топалова, передают Dni.
Удивленные журналисты тут же набросились на Регину – что, мол такое, где же избранник, не расстались ли.
«Все нормально у нас, Влад просто много работает и не любит такие мероприятия», – отшутилась Тодоренко. А уж как там обстоят у них дела – бог ведает.
Тодоренко отказалась назвать страну, где будет рожать, пояснив: это «очень личное». Зато рассказала, как изменились ее пристрастия в одежде и еде во время беременности. «Мне порой кажется, что у меня теперь в башке плацента, – смеется Регина. – Я постоянно хочу есть. Но в моем положении пришлось отказаться от всякой вредной пищи – бургеров, пиццы, газировки. Обожаю всякие булки, круассаны, но и от них пришлось пока отказаться».