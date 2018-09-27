«В башке плацента»: беременная Тодоренко назвала причину расставания с Топаловым

Удивленные журналисты тут же набросились на Регину – что, мол такое, где же избранник, не расстались ли.

«Все нормально у нас, Влад просто много работает и не любит такие мероприятия», – отшутилась Тодоренко. А уж как там обстоят у них дела – бог ведает.

Тодоренко отказалась назвать страну, где будет рожать, пояснив: это «очень личное». Зато рассказала, как изменились ее пристрастия в одежде и еде во время беременности. «Мне порой кажется, что у меня теперь в башке плацента, – смеется Регина. – Я постоянно хочу есть. Но в моем положении пришлось отказаться от всякой вредной пищи – бургеров, пиццы, газировки. Обожаю всякие булки, круассаны, но и от них пришлось пока отказаться».