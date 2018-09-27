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  • «В башке плацента»: беременная Тодоренко назвала причину расставания с Топаловым

«В башке плацента»: беременная Тодоренко назвала причину расставания с Топаловым

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Ukrainian singer Regina Todorenko poses as she arrives on May 11, 2018 for the screening of the film "Ash is Purest White (Jiang hu er nv)" at the 71st edition of the Cannes Film Festival in Cannes, southern France. / AFP PHOTO / Anne-Christine POUJOULAT

ФОТО: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Популярная телеведущая, певица и композитор Регина Тодоренко находится на последних месяцах беременности. Но это не мешает ей посещать светские мероприятия. Правда, на презентацию программы здорового питания No Secret by Valeriya она пришла без своего жениха Влада Топалова, передают Dni.

Удивленные журналисты тут же набросились на Регину – что, мол такое, где же избранник, не расстались ли.

Регина Тодоренко и Влад Топалов

ФОТО: Instagram

«Все нормально у нас, Влад просто много работает и не любит такие мероприятия», – отшутилась Тодоренко. А уж как там обстоят у них дела – бог ведает.

Тодоренко отказалась назвать страну, где будет рожать, пояснив: это «очень личное». Зато рассказала, как изменились ее пристрастия в одежде и еде во время беременности. «Мне порой кажется, что у меня теперь в башке плацента, – смеется Регина. – Я постоянно хочу есть. Но в моем положении пришлось отказаться от всякой вредной пищи – бургеров, пиццы, газировки. Обожаю всякие булки, круассаны, но и от них пришлось пока отказаться».

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